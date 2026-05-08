    Mundial 2026

    Marcel Ruiz busca su estampa del álbum oficial del Mundial 2026

    El jugador del Toluca pide que si encuentran su estampa se la hagan llegar porque aún no le sale.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Marcel Ruiz se busca en el álbum oficial de la FIFA

    La ilusión y la esperanza es lo último que se pierde y ese es el caso de Marcel Ruiz respecto a sus ganas de estar en el Mundial 2026 de la FIFA, por lo que hace hasta lo imposible para ver si recibe un llamado de último minuto.

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    Incluso, dentro de esta ilusión, el jugador del Toluca se alegra con verse como parte de la Selección Mexicana que aparece en el álbum oficial del Mundial de la FIFA 2026, solo que existe un ligero problema respecto a esto.

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    Durante la presentación del álbum de Panini, donde participó Marcel Ruiz junto a Hugo Sánchez, el jugador de los Diablos Rojos hizo una mención respecto a su estampa y su búsqueda, puesto que no ha llegado a sus manos para colocarla en su colección.

    " Yo todavía no me colecciono, si alguien la tiene por ahí que me la mande, ahí me la mandan y bueno, seguiremos con el sueño de jugar un Mundial en casa, que es lo más bonito que puede pasarte, muy feliz de estar junto a estas figuras y lo de la estampa era en serio, si alguien la tiene por ahí y me la consigue, muchas gracias".

    Después de su lesión, a pesar de que ya regresó a las canchas, el llamado de Marcel Ruiz para estar en el Mundial 2026 no se produjo por parte de Javier Aguirre, sin embargo en su último partido con Toluca ante LAFC ofreció una gran actuación.

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