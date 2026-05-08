México 2026 Acevedo descarta polémica en el Tri: "Javier fue muy transparente desde un inicio" El portero mexicano se dijo orgulloso de formar parte de los convocados y dejó atrás toda la polémica que se originó entre la selección y Chivas y Toluca.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Carlos Acevedo reporta con Selección Mexicana ilusionado con jugar el Mundial 2026

El portero de la Selección Mexicana, Carlos Acevedo, dejó atrás la polémica que hubo previo a la concentración con los clubes Chivas y Toluca y aseguró que Aguirre fue transparente y que hay un buen ambiente al interior.

"Fue un tema que no tenemos nada que ver, recibimos órdenes del club y de la selección nacional. Llegamos a tiempo, a la cena como se dijo en un inicio. Javier fue muy transparente desde un inicio, tanto los jugadores de Toluca como de Chivas estuvieron con nosotros, están a las órdenes de Javier.

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"Es lo más importante, lo puedes ver, estamos riendo, estamos contentos, felices de estar. Creo que eso fue un tema aparte de directivos que seguramente lo resolvieron de la mejor manera con comunicación, que es la principal forma, que como prensa y directivos sepan la transparencia de la comunicación y al final se dio como debió ser", dijo en conferencia de prensa.

Para Acevedo es un sueño estar dentro de los convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aseugró que buscará demostrar a Aguirre que puede pelear por un lugar. "Ha valido la pena todo, tanto lo bueno como lo negativo, al final llega una recompensa a tu trabajo, lo hecho a lo largo de tu carrera, los problemas que has logrado vencer, por eso hablo mucho del orgullo de estar en la selección.

"En lo personal ha sido complicado, cuando creías que ibas a estar no estabas, y hoy soy un afortunado estar aquí, representar a mi país en una Copa del Mundo, demostrar en los entrenamientos y partidos de la selección que Carlos Acevedo tiene la capacidad de defender el arco de la selección", mencionó

ACEVEDO Y EL MENSAJE A LUIS MALAGÓN

Respecto a la ausencia obligada de Luis Malagón, quien apuntaba a estar en la convocatoria, pero sufrió una lesión, compartió que pudo hablar con él y desearle lo mejor, pues sabe lo que duele como profesional.

"A Luis (Ángel Malagón) lo conozco desde que estábamos muy jovencitos contra Santos, la realidad es que es una noticia muy triste. Como jugador profesional lo que menos quieres es que un compañero se lastime.