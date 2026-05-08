México 2026 Gilberto Mora no se vio fuera del Mundial pese a lesión: "Sabía que podría llegar" El mediocampista de la Selección Mexicana aceptó que fue triste al inicio, pero que siempre tuvo confianza en su recuperación y en disputar la Copa del Mundo.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Gilberto Mora confiesa que nunca se vio fuera del Mundial 2026

Una lesión a principio de año mantuvo en incertidumbre la participación de Gilberto Mora en la Copa Mundial de la FIFA 2026 motivo por el que aceptó que al inicio de se sintió un poco triste; sin embargo, se mantuvo confiado en poder estar en el torneo.

"Al principio un poco triste cuando se dio todo eso de la lesión, pero pues siempre confié en mí, en Dios, los tiempos de él son perfectos. siempre trabajé todos los días para estar en selección; no lo veía lejos, sabía que podría llegar y entonces siempre cada día motivado para poder estar en el Mundial", dijo Mora en conferencia de prensa.

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Mora compartió que estuvo trabajando en su recuperación en Estados Unidos y agradeció el apoyo que tuvo tanto de Tijuana como de la Selección Mexicana. Además, explicó que siempre tuvo en consideración la opción de no operarse.

"Creo que el apoyo tanto de Xolos como de la Selección fue bastante; había la opción de operarme o no, siempre fue la opción de no operarme, dejar que el tiempo pasara, mi cuerpo se recuperara y gracias a Dios estoy aquí otra vez", dijo.

GIL MORA PROMETE DAR LO MEJOR EN EL MUNDIAL

Respecto al Mundial, la joya mexicana se dijo motivado y aseguró que de su parte dará lo mejor si es que llega a tener minutos. "Lo tomo con mucha motivación, creo que todos los que estamos aquí somos muy buenos jugadores.