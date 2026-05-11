Guillermo Ochoa se suma a concentración de México rumbo al Mundial 2026
El veterano portero anunció en TUDN su retiro de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026.
Guillermo Ochoa anunció su retiro de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026 en palabras a TUDN hace unas semanas y este lunes lanzó un mensaje emotivo.
¿La razón? La llegada a su última concentración que vivirá con el equipo nacional de México previo a la Copa del Mundo, que comenzará en exactamente un mes.
Las palabras emotivas de Memo Ochoa en su última concentración
Ochoa se perfila a ser uno de los tres porteros convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026 y en días pasados reveló que estaba en forma para pelear por ese lugar en la Copa del Mundo.
A través de las redes sociales, en su perfil oficial de Instagram, @yosoy8a, lanzó estas palabras que han llegado al corazón de muchos aficionados.
"Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina… fue un privilegio. Hoy comienza mi última concentración, pero esta vez la miro distinto. Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos… y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo.
"He vivido noches imposibles, estadios eternos, himnos que todavía me estremecen y momentos que me cambiaron la vida para siempre. Y aun así… cada vez que México llama, algo dentro de mí vuelve a empezar. Quizá el futbol mide los años, pero la pasión jamás aprendió a contar el tiempo. Estoy en casa, estoy con mi selección y mientras exista una oportunidad de luchar por este país… ahí estará mi alma primero".
Los internautas respondieron con varios mensajes donde estaban: "No Memo, no party", "Leyenda", "Eres enorme", "Máximo respeto", entre algunos otras más.
El portero va en camino a estar en su sexto Mundial en su carrera, en los cinco previos jugó en tres y se quedó en la banca en sus primeros dos en que fue convocado.