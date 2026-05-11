    México 2026

    Guillermo Ochoa se suma a concentración de México rumbo al Mundial 2026

    El veterano portero anunció en TUDN su retiro de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video La última y nos vamos: El emotivo mensaje de Ochoa que te romperá el corazón

    Guillermo Ochoa anunció su retiro de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026 en palabras a TUDN hace unas semanas y este lunes lanzó un mensaje emotivo.

    ¿La razón? La llegada a su última concentración que vivirá con el equipo nacional de México previo a la Copa del Mundo, que comenzará en exactamente un mes.

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    Las palabras emotivas de Memo Ochoa en su última concentración


    Ochoa se perfila a ser uno de los tres porteros convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026 y en días pasados reveló que estaba en forma para pelear por ese lugar en la Copa del Mundo.

    A través de las redes sociales, en su perfil oficial de Instagram, @yosoy8a, lanzó estas palabras que han llegado al corazón de muchos aficionados.

    "Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina… fue un privilegio. Hoy comienza mi última concentración, pero esta vez la miro distinto. Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos… y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo.

    "He vivido noches imposibles, estadios eternos, himnos que todavía me estremecen y momentos que me cambiaron la vida para siempre. Y aun así… cada vez que México llama, algo dentro de mí vuelve a empezar. Quizá el futbol mide los años, pero la pasión jamás aprendió a contar el tiempo. Estoy en casa, estoy con mi selección y mientras exista una oportunidad de luchar por este país… ahí estará mi alma primero".

    Los internautas respondieron con varios mensajes donde estaban: "No Memo, no party", "Leyenda", "Eres enorme", "Máximo respeto", entre algunos otras más.

    El portero va en camino a estar en su sexto Mundial en su carrera, en los cinco previos jugó en tres y se quedó en la banca en sus primeros dos en que fue convocado.

    Video "El camino para el Mundial 2026 no ha sido sencillo, puedo aportar bastante": Guillermo Ochoa
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