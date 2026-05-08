México 2026 Oribe Peralta analiza al rival que debe vencer el Tri en la Copa del Mundo Para el ex seleccionado nacional los rivales del Grupo A, no son los máximos retos que tendrá el representativo nacional.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Oribe Peralta advierte que México podría ser su propio rival por la presión del Mundial

El exfutbolista mexicano Oribe Peralta se abrió un espacio en su agenda para hablar de la próxima Copa del Mundo y la actuación que tendría la Selección Mexicana al jugar en casa.

El llamado ‘Cepillo’ a pregunta de los rivales directos de grupo podría ser el más complicado para el equipo que dirige Javier ‘Vasco’ Aguirre y el reto que representará para los delanteros.

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Peralta fue honesto al señalar que su experiencia no la puede plasmar ahora en la cancha, pero se aprende a ver el futbol de otra manera. “Para mi el rival a vencer de la selección, puede ser el que tengan esa presión de querer ganar y de hacer el máximo esfuerzo, son ellos mismos, esa presión”.

La presión que se impone uno mismo puede ser el mayor rival que pueden tener. “Después futbolísticamente para mi Corea es un rival complicado, un equipo fuerte, que juega muy parecido a México, que tiene jugadores de gran calidad y esa sería mi perspectiva".