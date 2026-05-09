Mundial 2026 Hormiga González y Piojo Alvarado entre los favoritos de la estrella Aitana Bonmatí La jugadora estelar del Barcelona y de la Selección de España les sigue de cerca de cara al Mundial 2026.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Hormiga González y ‘Piojo’ Alvarado los favoritos de Aitana Bonmatí

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca y con ella la expectativa sobre los jugadores revelación saltan en diferentes conversaciones.

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El primero se trata de Armando ‘Hormiga’ González, el segundo es Roberto ‘Piojo’ Alvarado, ambos jugadores de Chivas y de la Selección Mexicana, el último es Paulinho, delantero portugués de Toluca.

¿Qué dice Aitana Bonmatí sobre los mexicanos de Chivas?

Aitana mencionó en el video de sus redes sociales las características que le gustan de cada uno de los jugadores de la Liga MX.

“ Hormiga González, delantero espectacular, un gran goleador y el mejor en su equipo, Piojo Alvarado, está super bien, mucha confianza y va a ser jugador clave en su equipo”, mencionó sobre los jugadores del Tri.

“Paulinho, es un portugués que lleva ya muchos torneos sacando su mejor versión y tiene mucho bagaje”, señaló sobre el artillero de los Diablos Rojos.