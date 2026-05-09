Hormiga González y Piojo Alvarado entre los favoritos de la estrella Aitana Bonmatí
La jugadora estelar del Barcelona y de la Selección de España les sigue de cerca de cara al Mundial 2026.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca y con ella la expectativa sobre los jugadores revelación saltan en diferentes conversaciones.
Así es para Aitana Bonmatí, jugadora estrella de Barcelona Femenil y de la Selección de España, quien ha dado el nombre de tres jugadores a seguir de la Liga MX, dos de ellos estarán en el Mundial 2026.
El primero se trata de Armando ‘Hormiga’ González, el segundo es Roberto ‘Piojo’ Alvarado, ambos jugadores de Chivas y de la Selección Mexicana, el último es Paulinho, delantero portugués de Toluca.
¿Qué dice Aitana Bonmatí sobre los mexicanos de Chivas?
Aitana mencionó en el video de sus redes sociales las características que le gustan de cada uno de los jugadores de la Liga MX.
“ Hormiga González, delantero espectacular, un gran goleador y el mejor en su equipo, Piojo Alvarado, está super bien, mucha confianza y va a ser jugador clave en su equipo”, mencionó sobre los jugadores del Tri.
“Paulinho, es un portugués que lleva ya muchos torneos sacando su mejor versión y tiene mucho bagaje”, señaló sobre el artillero de los Diablos Rojos.
Cabe recordar que Aitana Bonmatí estará en el equipo VIP de Televisa para analizar el Mundial 2026, ella junto a Jennifer Hermoso, Carles Puyol, Javier Zanetti y Juan Pablo Sorín nos acompañarán durante todo el torneo.