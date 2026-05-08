Mundial 2026 Claudia Sheinbaum afirma que modificación a calendario escolar es propuesta La Presidenta de México niega que ya sea oficial la modificación del ciclo escolar; Mario Delgado responde.

Video Claudia Sheinbaum advierte que cambio de calendario escolar es una propuesta

Al parecer los más jóvenes de este país deberán esperar para saber si podrán ver el Mundial 2026 desde la comodidad de su casa o se quedarán en la escuela bajo las inclemencias del clima, debido a que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que la modificación del calendario escolar aún no es oficial.

" Sí, es una propuesta, la que hizo Mario (Delgado) ayer, que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario, se juntaron en una reunión que tienen los secretarios de educación de las distintas entidades y también a solicitud de maestros en el sentido de que se adelantaran las vacaciones por el Mundial, principalmente".

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La Presidenta dejó claro que antes que el futbol está la educación de los niños del país, a pesar de que el balompié es del gusto de la mayoría de los mexicanos.

"Se tomó esta propuesta, no hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases, ¿verdad? Entonces, en el marco de pues esta actividad este gran momento que va a vivir nuestro país y que muchos mexicanos y mexicanas nos gusta el futbol y estamos pendientes el Mundial".

Finalmente, Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que aún nada está definido y antes debe establecerse lo que sucederá con las clases de los más jóvenes de este país.

"Se hizo esta propuesta que se adelantaran las vacaciones, pero también tiene que considerarse los días de clase de las niñas y los niños, todavía no está en el calendario completo y vamos a esperar a que se defina ya de manera definitiva".

MARIO DELGADO REITERA ADELANTO DE LAS VACACIONES

Respecto al tema, Mario Delgado, Secretario de Educación, reiteró que el fin de clases para los alumnos será el 5 de junio y el de los maestros el 12 del mismo mes.