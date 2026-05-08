    Mundial 2026

    Claudia Sheinbaum afirma que modificación a calendario escolar es propuesta

    La Presidenta de México niega que ya sea oficial la modificación del ciclo escolar; Mario Delgado responde.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Claudia Sheinbaum advierte que cambio de calendario escolar es una propuesta

    Al parecer los más jóvenes de este país deberán esperar para saber si podrán ver el Mundial 2026 desde la comodidad de su casa o se quedarán en la escuela bajo las inclemencias del clima, debido a que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que la modificación del calendario escolar aún no es oficial.

    " Sí, es una propuesta, la que hizo Mario (Delgado) ayer, que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario, se juntaron en una reunión que tienen los secretarios de educación de las distintas entidades y también a solicitud de maestros en el sentido de que se adelantaran las vacaciones por el Mundial, principalmente".

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Gilberto Mora no se vio fuera del Mundial pese a lesión: "Sabía que podría llegar"
    1 mins

    Gilberto Mora no se vio fuera del Mundial pese a lesión: "Sabía que podría llegar"

    Seleccion Mexico
    Acevedo descarta polémica en el Tri: "Javier fue muy transparente desde un inicio"
    2 mins

    Acevedo descarta polémica en el Tri: "Javier fue muy transparente desde un inicio"

    Seleccion Mexico
    Jesús Orozco Chiquete agradece al Vasco tras su lesión, quien estuvo al pendiente
    2 mins

    Jesús Orozco Chiquete agradece al Vasco tras su lesión, quien estuvo al pendiente

    Seleccion Mexico
    Marcel Ruiz busca su estampa del álbum oficial del Mundial 2026
    1 mins

    Marcel Ruiz busca su estampa del álbum oficial del Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Amaury Vergara contento por acuerdo entre Chivas y Selección Mexicana
    1 mins

    Amaury Vergara contento por acuerdo entre Chivas y Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    El sorprendente pronóstico de Néstor de la Torre para México en el Mundial 2026
    2 mins

    El sorprendente pronóstico de Néstor de la Torre para México en el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre llega como ‘salvador’ de México para el Mundial, asegura Néstor de la Torre
    2 mins

    Javier Aguirre llega como ‘salvador’ de México para el Mundial, asegura Néstor de la Torre

    Seleccion Mexico
    La Secretaría de Educación Pública modifica calendario escolar pensando en el Mundial
    1 mins

    La Secretaría de Educación Pública modifica calendario escolar pensando en el Mundial

    Seleccion Mexico
    Orozco Chiquete cuenta cómo vivió la lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026
    3 mins

    Orozco Chiquete cuenta cómo vivió la lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Santiago Gimenez protagoniza comercial junto a Messi y Bad Bunny
    1 mins

    Santiago Gimenez protagoniza comercial junto a Messi y Bad Bunny

    Seleccion Mexico

    La Presidenta dejó claro que antes que el futbol está la educación de los niños del país, a pesar de que el balompié es del gusto de la mayoría de los mexicanos.

    "Se tomó esta propuesta, no hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases, ¿verdad? Entonces, en el marco de pues esta actividad este gran momento que va a vivir nuestro país y que muchos mexicanos y mexicanas nos gusta el futbol y estamos pendientes el Mundial".

    Finalmente, Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que aún nada está definido y antes debe establecerse lo que sucederá con las clases de los más jóvenes de este país.

    "Se hizo esta propuesta que se adelantaran las vacaciones, pero también tiene que considerarse los días de clase de las niñas y los niños, todavía no está en el calendario completo y vamos a esperar a que se defina ya de manera definitiva".

    MARIO DELGADO REITERA ADELANTO DE LAS VACACIONES

    Respecto al tema, Mario Delgado, Secretario de Educación, reiteró que el fin de clases para los alumnos será el 5 de junio y el de los maestros el 12 del mismo mes.

    "Vamos a revisar ya la fecha final, sobre todo de regreso de clases, ya que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial, entonces salimos el 5, los maestros salen en 12 por la labores administrativas, pero vamos a revisar la fecha de regreso".

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Al Grito de Guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX