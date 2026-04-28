México 2026 Convocados por Selección Mexicana de la Liga MX para el Mundial 2026 Javier Aguirre dio la lista de 14 jugadores de la liga local para iniciar concentración en los siguientes días.

Video Mundial 2026: Convocatoria de Selección Mexicana de jugadores de Liga MX

La convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 tomó forma este martes 28 de abril con el llamado de 12 jugadores de la Liga MX que asistirán a la Copa del Mundo.

Chivas es el equipo que más aporta con cinco jugadores para ser nuevamente base de cara a un Mundial para México. El siguiente equipo con más futbolistas llamados es Toluca con dos.

PUBLICIDAD

Para la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, equipos como Pachuca, Tigres y Atlas no tendrán bajas, además del plus de poder jugar con todos sus extranjeros en cancha. La sorpres de último momento fue la inclusión de Guillermo Martínez de Pumas.

La concentración para estos jugadores de México rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026 será el miércoles 6 de mayo para cumplir con la semana de vacaciones obligada por FIFA.

Convocatoria de jugadores de Liga MX al Mundial 2026



Hace poco más de 10 días, Gibran Araige adelantó los posibles convocados por Javier Aguirre de parte de la Liga MX para el Mundial 2026. Este lunes se confirmaron los nombres de los siguientes jugadores.

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos

Jesús Gallardo - Toluca

Israel Reyes - América

Brian Gutiérrez - Chivas

Luis Romo - Chivas

Gil Mora - Tijuana

Erik Lira - Cruz Azul

Roberto Alvarado - Chivas

Armando González - Chivas

Alexis Vega - Toluca

Guillermo Martínez - Pumas.

Javier Aguirre eligió a los siguientes jugadores de clubes de Liga MX ya eliminados para completar su lista como sparrings y para completar una convocatoria de cara al amistoso ante Ghana que se jugará el 22 de mayo en Puebla.

Sparrings citados para la concentración de México



LComo pasó hace cuatro años con Gerardo 'Tata' Martino, Javier Aguirre llamó a más jugadores para que sirvan de sparrings sin que tengan opción de jugar el Mundial 2026.

Todos son de equipos eliminados de la Liguilla, por lo que reportarán como el resto a partir del 6 de mayo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.