Mundial 2026 Así es el tercer uniforme de México para el Mundial 2026 El conjunto que dirige Javier Aguirre lo estrenará ante Ghana previo a la justa de la FIFA.

Video La Selección Mexicana presenta su tercer uniforme para el Mundial 2026

El color negro en el uniforme del Tri ha calado en la afición y este lunes Adidas, y la Selección Mexicana, presentaron uno de ese color como tercera equipación para el Mundial 2026.

Se añade al verde y blanco que antes enseñaron como primero y segundo uniforme, respectivamente.

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“Vestir este uniforme es llevar consigo el testimonio, la pasión y el espíritu de todo un país. Es un recordatorio de que cada vez que salimos al campo, representamos mucho más que futbol: representamos a México”, afirmó Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol en un comunicaco de prensa.

Además del predominante negro, la camiseta tendrá vivos verdes, blancos y rojos en las mangas con un cuelo tipo V con detalles y muescas, y grecas con motivos mexicanos históricos en toda la prenda que le da identidad.

¿Cuándo estrena la Selección Mexicana su tercer uniforme?

En conjunto hace un homenaje a México, el único país en la historia en albergar tres Copas del Mundo.

Esta tercera camiseta se estrenará el 22 de mayo en el partido contra la selección de Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y estárá disponible en el sitio adidas.mx, así como en tindas seleccionadas a partir de este 11 de mayo.