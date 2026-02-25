Mundial 2026 México vs. Islandia EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido amistoso La Selección Mexicana tiene un ensayo más de cara al Mundial 2026 en el Estadio de Querétaro.

Video ¡Golazo brutal de la Hormiga! El delantero sensación pone el 2-0 en el marcador

México recibirá la visita de Islandia como parte de su preparación para el Mundial 2026, juego que se disputará en el Estadio La Corregidora en Querétaro.

La Selección Mexicana llega con dos victorias consecutivas muy apretadas ante Panamá y Bolivia luego de haber acumulado seis partidos sin conocer la victoria en juegos amistosos.

¡Emotivo! Así sonó el Himno Nacional de México en La Corregidora

Video ¡Se entona el Himno Nacional Mexicano previo al México vs. Islandia!

Doble atajada de 'Tala' Rangel, buscan sorprender a México

Video ¡Doble atajada brutal de Tala Rangel! El arquero del rebaño evita el gol de Islandia

Video ¡Golazo de México! Asistencia de la Hormiga González y definición de Ledezma

¡2-0! Jesús Gallardo manda el pase y 'Hormiga' González anota