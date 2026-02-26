    México 2026

    México vs. Islandia: saldo blanco tras el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

    La Federación Mexicana de Futbol anunció que hubo saldo blanco tras el partido amistoso de la Selección Mexicana con miras a la Copa del Mundo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Emiten comunicado tras amistoso en Querétaro bajo ambiente de inseguridad

    México vs. Islandia fue el tercer partido amistoso de Javier Aguirre en el año como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026 del cual será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá en verano próximo y con el partido inaugural en el Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca.

    La Selección Mexicana goleó a su similar islandés y en el que Armando ‘la Hormiga’ González se estrenó como goleador del equipo nacional mexicano, una buena carta de presentación por un lugar en la convocatoria definitiva hacia la Copa del Mundo de la FIFA.

    Ante ello, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) emitió un comunicado posterior al partido en el que informó que hubo saldo blanco en el Estadio La Corregidora de Querétaro luego de que en los recientes días permeara un ambiente de inseguridad en México por la lucha del gobierno federal contra los cárteles.

    “La FMF reconoce y agradece a la afición su comportamiento ejemplar y su compromiso con un ambiente de respeto y de convivencia familiar dentro y fuera del estadio, lo que permitió el encuentro se desarrollara en un entorno seguro.

    Reconocemos y destacamos la coordinación y el trabajo conjunto de las autoridades de los tres niveles de Gobierno”, indicó la FMF en el comunicado en el que también destacó el comportamiento de la afición que acudió al inmueble.

    La Selección Mexicana tendrá cinco partidos más de preparación previo al inicio del Mundial 2026; en marzo próximo, dentro de la Fecha FIFA, se medirá a Portugal en el marco de la reinauguración del Estadio Banorte y después ante Bélgica en Estados Unidos.

    A semanas de que inicie el Mundial 2026, México tendrá amistosos ante Ghana, Australia y Serbia en Puebla, Pasadena y el último con sede por definir pero que se planea sea en territorio mexicano.

    México 2026Mundial 2026

