México jugará ante Islandia en Querétaro este próximo miércoles 25 de febrero y se espera que Javier Aguirre dé su convocatoria este jueves 19 de febrero.

De acuerdo a información de Gibran Araige en el programa Insiders de TUDN, el técnico de la Selección Mexicana convocará solo a jugadores de la Liga MX, aunque puede existir una sorpresa con Diego Campillo de Chivas.

"Al menos este partido contra Islanda será con jugadores de Liga MX, clave ver si 'Tala' Rangel va de titular, creo sería el golpe en la mesa de que le va a ganar la batalla a Malagón. Me cuentan que puede convocar a Campillo de Chivas.

"Les ha gustado mucho Kevin Castañeda, un jugador que da buenas cosas, buen toque de balón; lo de Richard Ledezma que se metió a la pelea, dos o tres nombres de los que se van a meter a la pelea ante Portugal y Bélgica".

AMISTOSO ANTE SERBIA EN TOLUCA



Sin ser todavía oficial, Gibran Araige adelantó en Insiders que el partido amistoso ante Serbia se puede dar en el estadio del bicampeón de la Liga MX, Toluca.

"El de Serbia el 4 de junio, tengo entendido en Toluca, lo que quiere el Vasco es la altura, jugar en la altura, evitar algún contratiempo con alguna selección fuerte que pueda afectar".