    Mundial 2026

    Diego Campillo puede ser convocado a Selección Mexicana ante Islandia

    En Insiders se habló de cara a lo que será el partido amistoso ante el combinado de Europa.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Javier Aguirre puede tener sorpresa en convocatoria de México ante Islandia

    México jugará ante Islandia en Querétaro este próximo miércoles 25 de febrero y se espera que Javier Aguirre dé su convocatoria este jueves 19 de febrero.

    De acuerdo a información de Gibran Araige en el programa Insiders de TUDN, el técnico de la Selección Mexicana convocará solo a jugadores de la Liga MX, aunque puede existir una sorpresa con Diego Campillo de Chivas.

    Ya sin Obed Vargas elegible por irse a Europa con Atlético de Madrid, Germán Berterame a la MLS con Inter Miami y Álvaro Fidalgo con Betis de España, las posibilidades se reducen al futbol mexicano.

    "Al menos este partido contra Islanda será con jugadores de Liga MX, clave ver si 'Tala' Rangel va de titular, creo sería el golpe en la mesa de que le va a ganar la batalla a Malagón. Me cuentan que puede convocar a Campillo de Chivas.

    "Les ha gustado mucho Kevin Castañeda, un jugador que da buenas cosas, buen toque de balón; lo de Richard Ledezma que se metió a la pelea, dos o tres nombres de los que se van a meter a la pelea ante Portugal y Bélgica".

    AMISTOSO ANTE SERBIA EN TOLUCA


    Sin ser todavía oficial, Gibran Araige adelantó en Insiders que el partido amistoso ante Serbia se puede dar en el estadio del bicampeón de la Liga MX, Toluca.

    "El de Serbia el 4 de junio, tengo entendido en Toluca, lo que quiere el Vasco es la altura, jugar en la altura, evitar algún contratiempo con alguna selección fuerte que pueda afectar".

    Video El valor de Jesús Gallardo en la Selección Mexicana, ¿sin competencia?
    Mundial 2026México 2026Diego CampilloJavier Aguirre

