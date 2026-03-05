    Mundial 2026

    ¡Presentan la aeronave de la Selección Mexicana!

    La Federación Mexicana de Futbol y aerolínea comercial presentan el avión que utilizará el Tri, para la Copa del Mundo.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    La Federación Mexicana de Futbol y la aerolínea Viva presentaron el avión que utilizará la Selección Mexicana durante la próxima C opa Mundial de Futbol, que simboliza la unión entre el futbol mexicano, la afición y una de las aerolíneas de mayor crecimiento en el país.

    La presentación se llevó a cabo en el Hangar del Aeropuerto de Monterrey ante medios de comunicación, invitados especiales y representantes de ambas instituciones. La aeronave A320neo porta en su exterior e interior la imagen de la Selección Nacional de México y forma parte de la colaboración estratégica entre Viva y la Federación Mexicana de Futbol rumbo al evento deportivo más importante del mundo.

    Durante el evento, Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, subrayó la relevancia de esta alianza en el camino rumbo al Mundial 2026, destacando el papel que tendrá esta aeronave en la preparación de las selecciones nacionales.

    “Hoy nos emociona presentar no solo un avión, sino una herramienta que acompañará ese sueño colectivo rumbo al Mundial 2026. La imagen de la Selección Nacional plasmada en esta aeronave recorrerá el país y el extranjero, convirtiéndose en un embajador que llevará nuestros colores, nuestra cultura y nuestra pasión por el futbol a cada destino”.

    Por su parte, Juan Carlos Zuazua, director general de Grupo Viva, destacó el orgullo de acompañar a la Selección Nacional y a los aficionados en este momento histórico para el país.

    “Esta Copa es un evento histórico para nuestro país y, como la aerolínea oficial de la Selección Nacional de México, nos llena de orgullo ser parte de este momento. Estamos listos para volar a la Selección y a la afición, llevando la pasión y el espíritu de Viva a cada rincón del país y transportando a millones de viajeros durante el verano”.

