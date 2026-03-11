    Liga MX

    Luis Ángel Malagón será operado en los próximos días en Guadalajara, informó América

    El portero del América salió del partido entre América y Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video Malagón sale lesionado de América y Andrés Vaca confirma que se pierde el Mundial

    Luis Ángel Malagón, portero del América tuvo que abandonar el partido entre América y Philadelphia Union tras lesionarse al querer despejar.

    Tras un examen rápido en el vestidor, se hizo un primer diagnóstico, el cual arrojó que tenía ruptura total parcial del tendón de Aquiles, por lo que se tenían que esperar a realizarle unos estudios más completos.

    Este día se le hicieron dichos estudios y a través de un comunicado, Club América confirmó la ruptura del tendón en su pierna izquierda.

    Este jueves, Malagón estará en la clínica del doctor Rafael Ortega en Guadalajara, el especialista de pie y tobillo, el Dr. Luis Carlin tiene programada su cita, nos informan nuestros Insiders de la Perla Tapatía.

    “El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles. Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”.

    Este tipo de lesiones se llevan alrededor de seis u ocho meses en la recuperación, es el promedio que han tenido varios futbolistas de la Liga MX que han tenido la misma complicación.

    Además de perderse el Mundial 2026 al igual que otras figuras con esta lesión, podríamos ver a Luis Ángel Malagón hasta el próximo Torneo Apertura 2026, si no es que hasta el inicio del 2027.

    Video La lista de jugadores con lesión que los apartó de un Mundial con la Selección Mexicana
    Relacionados:
    Liga MXAméricaLuis Malagón

