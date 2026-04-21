México 2026 Julián Araujo está en México para su recuperación rumbo al Mundial 2026 El defensa desea apurar su rehabilitación de esta forma para ser contemplado por Javier Aguirre.

Video Julián Araujo toma importante decisión de cara al Mundial 2026

Julián Araujo dijo prácticamente adiós a su temporada con el Celtic por una lesión muscular, pero con el Mundial 2026 a la vista, el defensa tomó una importante decisión.

Tras haber viajado a Bournemouth, equipo al cual le pertenece su carta, el defensa mexicano tuvo el permiso de ambos clubes en esta decisión que tomó en los últimos días.

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Julián Araujo no suelta la toalla por el Mundial 2026



Desde hace unos días, el defensa subió algunos posteos en su cuenta de Instagram donde daba a entender que se encuentra en México, sobre todo al momento de apoyar al Celtic el pasado domingo en las Semifinales de la Copa de Escocia.

Esto hace pensar que Julián Araujo decidió viajar a territorio mexicano y terminar su recuperación de la lesión muscular que lo ha dejado fuera de las canchas por espacio de un mes actualmente.

Araujo está en el Centro de Alto Rendimiento para continuar su rehabilitación, para que Javier Aguirre esté más enterado de los avances y posiblemente ser contemplado para el Mundial 2026.

La ventaja para Julián Araujo, en caso de recuperarse durante estos siguientes días, será importante al formar parte de la convocatoria de jugadores de Liga MX que comenzarán a trabajar a partir del 4 de mayo en el CAR.

Los futbolistas de la liga mexicana y Guillermo Ochoa serán los primeros en trabajar rumbo a la Copa del Mundo, por lo que Araujo puede ser otro elemento de Europa en participar en esta concentración especial.