Mundial 2026 'Chicharito' Hernández vislumbra participación histórica de México en Mundial 2026 Javier Hernández demostró su confianza en que el Tri tendrá una participación histórica en casa.

Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Chicharito con la playera de la Selección Mexicana. Imagen Instagram Chicharito

Javier 'Chicharito' Hernández mantiene su ideología de “imaginar cosas chingonas” cuando se refiere a la Selección Mexicana, por lo que vislumbra que este Mundial 2026 será histórico para el Tricolor y llegará a los Cuartos de Final.

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El exdelantero de las Chivas de Guadalajara participó en una dinámica en la que expresó sus ideas y pronósticos con el combinado nacional, por lo que confía en que serán líderes del Grupo A, superarán los Dieciseisavos de Final y harán lo propio en los Octavos de Final.

"Lo que todos queremos que suceda: lo consiguen (avanzar a Cuartos de Final) (…) Soy una persona que cree firmemente, soy mexicano, y me siento mejor al tener esperanza en lo mejor. Sueño en grande", explicó el máximo romperredes de México en una dinámica para FoxNews.

Chicharito pide visión real con la Selección Mexicana

Javier Hernández dejó en claro que los futbolistas mexicanos no tienen la calidad de los jugadores de algunas potencias mundiales; sin embargo, eso no implica que no se les pueda vencer, destacando ese factor para que el Tricolor pueda trascender en este Mundial 2026.

"No necesito ser ni tener la misma calidad que ustedes, pero puedo dar los mismos resultados, así se ponen las cosas en perspectiva y las expectativas en perspectiva. No tenemos la misma calidad que Brasil. No vamos a jugar el Jogo Bonito", concluyó el delantero mexicano.

¿Cuándo serán los partidos de México en el Mundial del 2026?