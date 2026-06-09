    Mundial 2026

    Gil Mora habla de lo que representa Paco Memo Ochoa en el Tri

    ‘Morita’ abrió su corazón y expresó lo que significa Ochoa para él; ambos harán historia en el Mundial 2026 por su juventud y longevidad, respectivamente.

    Por:
    Ricardo Escartín
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    Video Gil Mora habla de lo que representa Paco Memo Ochoa en el Tri

    Gilberto Mora y Guillermo Ochoa harán historia cuando representen a México en el Mundial 2026 por su juventud y longevidad, respectivamente.

    Mientras ‘Morita’ se convertirá, con 17 años, en el jugador más joven en disputar una Copa del Mundo con ‘el Tri’, Ochoa se transformará, con 40 años, en uno de los pocos jugadores en disputar seis mundiales.

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    GILBERTO MORA HABLA DE LO QUE REPRESENTA MEMO OCHOA PARA ÉL

    Ante este contraste de edades, nuestro compañero de Línea de Cuatro le preguntaron al elemento de los Xolos de Tijuana cuál es la relación que tiene con Memo, agregando incluso que el histórico guardameta nacional podría ser su papá o su tío.

    “No, no, no… Pues la verdad que Memo es un ídolo para mí porque desde chico, pues, yo veía los partidos de la selección y siempre estaba Memo en la portería y siempre nos salvaba de muchos goles y pues eso me ponía, pues, de chico muy feliz”, dijo entre risas.

    Mora no dudó en catalogar la oportunidad de coincidir con Ochoa en la Selección Mexicana como un sueño cumplido, además que declaró cómo ha sido el trato del guardameta hacia él.

    “El poder estar con él en el campo y tenerlo de compañero, pues, es un sueño hecho realidad y agradecerle también porque desde que llegué me ha tratado súper bien; es una persona increíble y, pues, agradecerle todo su apoyo”, concluyó.

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