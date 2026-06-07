    México 2026

    El Tri participa en campaña para incentivar actividad física en niños

    Gilberto Mora, Mateo Chávez y un grupo de pequeños participaron en un entrenamiento Be Active de la FIFA y la OMS previo al Mundial 2026.

    Por:Omar Carrillo
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    Video La Selección Mexicana incentiva actividad física en niños

    Un grupo de niños participó junto con miembros de la Selección Mexicana en un entrenamiento de la campaña Be Active creada por la FIFA y la Organización Mundial de la Salud.

    Los pequeños se dieron cita en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, el sábado 6 de junio previo al debut del Tri ante Sudáfrica en el Mundial 2026 del próximo 11 de junio.

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    "Según los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80 % de los niños no hacen suficiente ejercicio. A raíz de esto, la FIFA y la OMS crearon las campañas Be Active y Bring the moves. Una hora de ejercicio diario puede ayudarles a llevar una vida más sana", se lee en un comunicado de la FIFA.

    Y los niños se ejercitaron sobre el pasto con rutinas de toque de balón y lo hicieron con una casaca amarilla con el número 60 por los minutos que la campaña busca incentivar. Participaron, en dinámicas con el balón Trionda, el oficial de la Copa del Mundo.

    Participaron con ellos Gilberto Mora y Mateo Chávez.

    Además, los pequeños recibieron autógrafos por parte de los selecionados mexicanos. Entre los más solicitados estuvieron el propio Mora, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez.

    Video México aporta dos jugadores en listado histórico del Mundial 2026
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