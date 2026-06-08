    Mundial 2026

    Las Jefas del Tri: Miriam Aguilar, mamá del 'Tala' Rangel

    Miriam Aguilar abrió su corazón para contar sus primeros pasos como madre del arquero de la Selección Mexicana.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Las Jefas del Tri: La mamá del 'Tala' Rangel

    Raúl ‘Tala’ Rangel se afianzó como el portero titular de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, pero esto lo logró a base de esfuerzo y con el apoyo de sus ‘jefas’.

    Miriam Aguilar, madre del portero mexicano, abrió su corazón con Tanía Rincón y reveló lo que vivió al ser mamá a temprana edad.

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    “Tenía 14, estaba por cumplir 15. Al principio si hubo miedo de decir “que voy hacer con un niño siendo una niña”. Era una niña jugando con un niño… Nunca pensé y ni por mi mente paso en no tenerlo y fue difícil porque fue un embarazo de alto riesgo”, contó la mamá del ‘Tala’ Rangel.

    También contó los momentos complicados que vivió con su pareja al sufrir maltrato cuando Raúl Rangel era muy pequeño.

    “En ese tiempo sí (tenía apoyó del papá), pero después ya no. Vinieron cuestiones donde había golpes, maltrataros de él hacia mí”

    “Cuando nos separamos dejo de estudiar porque me toco trabajar, pero como soporte y pienso que yo aguantaba por mi hijo porque yo decía “yo no quiero que mi hijo crezca sin su papá”, contó Miriam Aguilar.

    Tras separarse de su pareja, Miriam Aguilar con trabajo, esfuerzo y apoyo de su familia pudo sacar adelante al 'Tala' Rangel para que tuviera una infancia alegre y poder lograr su sus sueños.

    *No te pierdas la continuación de esta historia en La Jugada del Verano.

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