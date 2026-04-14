Selección Mexicana Davino revela cuándo se conocerán a los primeros convocados al Mundial 2026 Se darán a conocer los jugadores llamados por Javier Aguirre que participan en la Liga MX.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Duilio Davino revela cuándo darán la primera lista de convocados al Mundial 2026

El director deportivo de la Selección Mexicana, Duilio Davino, reveló cuándo será la fecha en que se de a conocer a los primeros jugadores convocados por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Todos ellos serán los que se encuentren participando en la Liga MX y que se integrarán a la concentración de preparación.

Será justo la próxima semana, antes de que la última jornada cuando se conozca a los jugadores de la Liga MX que se sabrá quienes serán los primeros elegidos. "Será la semana previa a la última jornada de la Liga MX, antes de la jornada 17. Tendrán como todos saben, unos días de descanso los muchachos e inicia la concentración el 6 de mayo", dijo Davino en palabras a los medios de comunicación.

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NO HABRÁ JUGADORES QUE SE PIERDAN LA LIGUILLA Y EL MUNDIAL CON MÉXICO

Davino confirmó también que no habrá más jugadores de los que asistirán al torneo de la FIFA, es decir, que no concentrarán jugadores que no estén en la lista final ya que implicaría perderse también la Liguilla.

"Los jugadores que van al mundial y que no van a estar en la liguilla no habrá manera de que puedan estar en la lista, se pierdan la Liguilla y no vayan a estar en el mundial", dijo el directivo mexicano.

Davino, quien dijo que Aguirre ya está cerca de definir a sus convocados, comentó que se hablará con los clubes esta semana y con motivo de la siguiente fecha FIFA se revelará la lista al público. Por otra parte, confirmó que será más adelante cuando se revele la lista de jugadores que militan en el extranjero y que serán llamados al Mundial.

Respecto a la preparación que tendrá México para el Mundial, resaltó que se enfrentarán a selecciones importantes. Cabe resaltar que recientemente confirmaron su amistoso ante la selección de Serbia.