México 2026 Julián Araujo está por perderse el Mundial 2026 debido una recaída en su lesión El mexicano recayó de una lesión, confirmó su entrenador Martin O’Neill; se pierde el resto de la temporada y peligra su participación en el Mundial 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Julián Araujo está a nada de quedar fuera del Mundial 2026 por lesión

Julián Araujo era uno de los talentos jóvenes con los que posiblemente contaba Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, el jugador parece que no podrá estar listo luego de volverse a lesionar.

A escasa semanas para la cita mundialista, la ausencia del jugador de 24 años de edad puede representar un duro golpe para la Selección Mexicana. Araujo en un inicio estaba considerado para la fecha FIFA ante Portugal y Bélgica, pero justo su lesión lo marginó del llamado de Aguirre.

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¿Quién confirmó la baja de Julián Araujo?

Esta noticia la confirmó Martin O’Neill, actual estratega del Celtic de Escocia, quien aseguró que el mexicano no podrá jugar por lo que resta de la temporada; esto, al parecer, incluye perderse el certamen mundialista.

“Julián se volvió a lesionar bajo supervisión en Bournemouth, así que fue un duro golpe cuando nos enteramos hoy, por lo que no creo que lo veamos por el resto de la temporada”, afirmó en conferencia de prensa.

¿Qué lesión sufrió Julián Araujo?

Araujo sufrió una distensión en el cuádriceps lateral derecho en marzo de este año. El defensor viajó a Inglaterra para tratarse con el Bournemouth, actual dueño de su carta, y se pensaba que podría estar fuera unas seis semanas, lo que le daba tiempo de estar listo para el Mundial; sin embargo, recayó y todo indica que no podrá hacerlo, lo que representa una mala noticia.