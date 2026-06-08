Mundial 2026 Guillermo Ochoa y Claudia Sheinbaum protagonizan momentazo en abanderamiento El veterano portero fue el abanderado de la Selección Mexicana de cara a la inauguración del Mundial 2026.

Video Guillermo Ochoa es el abanderado de México con presidenta Claudia Sheinbaum

Este lunes se llevó a cabo el abanderamiento de la Selección Mexicana a tres días del partido de inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio.

La ceremonia de abanderamiento se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) que será el campamento base del Tri durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El evento contó con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y por supuesto, los 26 jugadores mexicanos trajeados; Javier Aguirre y su cuerpo técnico; Mikel Arriola, comisionado de la FMF; Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF; y Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales.

Guillermo Ochoa y su momento con Claudia Sheinbaum

Guillermo Ochoa fue el abanderado de la Selección Mexicana, por lo que recibió la bandera de México en las manos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Posteriormente, se entonó el himno nacional con un Memo Ochoa orgulloso y sosteniendo el símbolo patrio con ayuda del portabandera.

Guillermo Ochoa vive un momento especial en la recta final de su carrera, pues está a punto de hacer historia en el Mundial 2026 al asistir a su sexta Copa del Mundo, hazaña que solo él, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi pueden presumir en la historia de los Mundiales.

¿Cuándo será el México vs. Sudáfrica, partido de inauguración del Mundial 2026?

Fecha: Jueves 11 de junio en el Estadio de Ciudad de México.

Jueves 11 de junio en el Estadio de Ciudad de México. Hora: 1 pm del Centro de México, y a las 3 pm del Este, 2 pm del Centro y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.

1 pm del Centro de México, y a las 3 pm del Este, 2 pm del Centro y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: sigue la transmisión en vivo por las señales de Las Estrellas, Canal 5, Canal Nu9ve, TUDN y ViX.