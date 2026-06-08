Mundial 2026 Raúl Jiménez da su pronóstico sobre quién ganará el Mundial 2026 El delantero de la Selección Mexicana dio sus dos candidatos a ser campeón del mundo este verano.

Raúl Jiménez festejando su gol contra Serbia. Imagen Getty Images

Raúl Jiménez se prepara para disputar su cuarta Copa del Mundo con la Selección Mexicana pese a que, a tres días del partido de inauguración del Mundial 2026 ante Sudáfrica, Fulham comunicara su salida tras tres temporadas.

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Antes del inesperado anuncio, el club londinense publicó una dinámica con sus jugadores, quienes dieron su pronóstico sobre qué selección será campeona del mundo este verano.

“Bueno, mi primera opción es México, estamos en casa”, mencionó Raúl Jiménez para después añadir: “Y diría que Francia podría ser otra vez (campeón del mundo)”.

Raúl Jiménez se perfila a ser titular con la Selección Mexicana de Javier Aguirre este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El Lobo de Tepeji busca liderar al Tri a una de las mejores participaciones en la historia de los Mundiales y tiene la consigna de anotar su primer gol en Copas del Mundo.

Raúl Jiménez ha jugado seis partidos en los tres Mundiales que ha disputado, pero en ninguno ha sido titular. En Brasil 2014 jugó contra la Verdeamarela; en Rusia 2018 tuvo minutos ante Alemania y Brasil; y en Qatar 2022 entró de cambio ante Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

Con su gol ante Serbia de hace unos días, que significó el último amistoso de México antes del Mundial 2026, Raúl Jiménez llegó a 46 goles para empatar a Jared Borgetti en el segundo lugar de máximos anotadores del Tri y ponerse a seis tantos del récord de Chicharito.

La Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.