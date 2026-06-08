Mundial 2026 Claudia Sheinbaum da emotivo discurso a la Selección Mexicana previo al Mundial 2026 La presidenta de México encabezó la tradicional ceremonia de abanderamiento previo al Mundial 2026.

Por: Ana Karla Brizuela Síguenos en Google

Video Presidenta Claudia Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana previo al Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el acto de abanderamiento de la Selección Nacional de México que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante la ceremonia, Sheinbaum dirigió un mensaje a los jugadores en el que les encomendó la bandera nacional.

El ultimo mensaje de Claudia Sheinbaum a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

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En el discurso, enfatizo los valores de patriotismo, lealtad y el papel inspirador del deporte.

"Encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la integridad de su territorio. Porten esta bandera y defiéndanla con lealtad y constancia. Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir con su protesta, por el bien del pueblo y por el bien de la nación.

"Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños. Muchas felicidades, que viva la Selección, enhorabuena".

Sheinbaum resaltó la confianza depositada en el equipo y el potencial motivador que puede tener su participación para la sociedad mexicana. El acto se enmarca en los preparativos oficiales de la Selección para la justa mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué sigue para México en la Copa Mundial FIFA 2026?

La Selección Mexicana ya se encuentra en la fase final de preparación para el torneo que iniciará el 11 de junio. El abanderamiento representa uno de los últimos actos protocolarios antes del viaje definitivo. Memo Ochoa recibió la bandera en representación del plantel, un momento que quedará registrado como parte de la historia del equipo en este ciclo mundialista.

La ceremonia de este 8 de junio refuerza el vínculo simbólico entre las instituciones y el equipo nacional en un año de alta expectativa para el futbol mexicano.

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El conjunto dirigido por Javier Aguirre debuta en el partido inaugural este jueves 11 de junio a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México.