México 2026 FMF y Liga MX revelan a Sheinbaum plan de desarrollo para futuros talentos Mikel Arriola respondió al llamado de la presidenta de México y reveló el legado formativo que dejará el Mundial 2026 para el desarrollo de nuevas estrellas.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video FMF y Liga MX responden al llamado de Claudia Sheinbaum para la formación de futbolistas

El comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, respondió a la petición de hace unas semanas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre la implementación de escuelas por parte de los clubes de la liga mexicana.

En este sentido, Arriola, acompañado de dueños y representantes de los clubes de la Liga MX como Emilio Azcárraga Jean del Club América o Víctor Velázquez de Cruz Azul, y previo al inicio de la Copa del Mundo, presentó el plan formativo que en conjunto desarrollan la FMF, Liga MX y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

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"Sabemos que ser sede del Mundial es una gran responsabilidad y la asumimos como tal. Con una meta de fondo, que el futbol deje un legado social para la niñez con herramientas formativas y de transformación. Por eso agradecemos presidenta su propuesta de impulsar que los clubes de primera división cuenten con escuelas para niñas y niños de donde surjan las y los futuros seleccionados", mencionó Arriola durante la conferencia matutina.

¿QUÉ HARÁ LA FMF Y CONADE PARA LA FORMACIÓN DE JUGADORES?

Mikel Arriola mencionó que el primer paso ya fue dado con la Copa escolar en conjunto con Conade y FIFA resaltando la amplía participación de los pequeños futbolistas.

Además, destacó la estrategia nacional de formación que contempla un desarrollo desde edades tempranas con un seguimiento hasta el profesionalismo. También mencionó la importancia de la captación de talento tanto en México como Estados Unidos, así como otras partes del mundo y resaltó que esto ya ha dado frutos, pues ya se nutren así las selecciones nacionales menores.