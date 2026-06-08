Mexicanos en el Exterior Fulham no renueva a Raúl Jiménez y se queda sin equipo antes del Mundial 2026 El equipo inglés informó que el delantero mexicano finaliza contrato este mes y no será renovado.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Raúl Jiménez queda fuera del Fulham tras finalizar contrato

Raúl Jiménez no será más jugador del Fulham de la Premier League, a pesar haber tenido pláticas para renovar, y su futuro se torna incierto de cara a la temporada 2026-2027.

El Fulham reveló la lista de jugadores que terminarán contrato este verano y que no serán renovados, entre los que se encuentra Raúl quien estos días se prepara para disputar la Copa del Mundo.

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Jiménez tenía contrato con el equipo inglés hasta el 30 de junio de este año; sin embargo, no le fue ofrecida una renovación por lo que deberá buscar un nuevo equipo tras el Mundial.

A través de un comunicado, el equipo resaltó brevemente la aportación del mexicano. "En cuanto a apariciones en el primer equipo masculino, Raúl Jiménez ha desempeñado un papel fundamental durante sus tres años en el Fulham, marcando 31 goles", escribieron.

Jiménez llegó al Fulham en 2023 y desde entonces anotó 31 goles en 115 partidos. Tuvo minutos en todas las competencias, pero no pudo ganar algún título y con el tiempo fue teniendo menos regularidad.

¿Dónde jugará Raúl Jiménez tras salir del Fulham?



Según ha trascendido en los últimos meses, cabe la posibilidad de que continúe su carrera en el Wolverhampton, equipo en el que brilló y que la siguiente temporada luchará por volver a la Premier League.