    Mundial 2026

    Las Jefas del Tri: Dolores Santos, abuela del 'Tala' Rangel abre su corazón

    El arquero esta cerca de cumplir uno de sus sueños y esto es gracias a sus jefas.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Entre Jefas: La historia del 'Tala' Rangel, 2da. parte

    Raúl Rangel está a nada de debutar con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 y para cumplir este sueño lo hizo gracias a sus ‘jefas’, anteriormente su mamá Miriam Aguilar contó como fue ser madre del arquer a temprana edad y en esta ocasión su abuela, Dolores Santos, detalló como fue la infancia del ‘Tala’.

    En entrevista con Tanía Rincón, la abuela del arquero del Tri abrió su corazón y señaló que le gustaría regresar el tiempo para darle lo que no pudo cuando Raúl Rangel era un niño.

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    “Con su mamá estuvo hasta los 6 años porque se fue a vivir con su pareja y él no se quiso ir con ella. Yo trabajando y él se quedaba”

    “F ue una vida triste porque se quedaba solito, cuando me tocaba salir noche tenía que ir a buscarlo con una señora que tenía una maquinita (videojuego) en su tienda y no cerraba hasta que yo llegaba

    Me parte el corazón porque es como volver el tiempo atrás… yo que me acuerde nunca tuve la posibilidad de comprarle unos zapatos de futbol”, indicó Dolores Santos.

    De igual forma reveló los trabajos que tuvo el ‘Tala’ Rangel cuando era joven, pero aseguró sentirse orgullosa de él.

    “Él trabajó en una panadería, en una carnicería y lavando carros… Quien iba a pensar que esa criatura tan intrépida está en donde está”, contó la abuela del Tala.

    *Sigue en la Jugada del Verano las historias de las ‘jefas’ del Tri.

    Video Las Jefas del Tri: La mamá del 'Tala' Rangel
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