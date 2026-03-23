Futbol Julián Araujo regresa al Bournemouth tras su lesión en Celtic El técnico del Celtic reveló que el lateral mexicano reportó con el club inglés y no sabe cuándo volverá.

Video Técnico del Celtic confirma breve salida de Julián Araujo

Julián Araujo regresó al Bournemouth tras su lesión en el muslo que lo hará perderse la fecha FIFA de marzo con la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

El técnico del Celtic, Martin O’neill, reveló en rueda de prensa que el lateral mexicano viajó a Inglaterra para reportar con el Bournemouth y ser atendido ahí de su lesión.

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“Julián es baja. Está recibiendo tratamiento y rehabilitación en Bournemouth. No estoy seguro de cuándo volverá, pero esas dos semanas adicionales podrían ayudar”, declaró el entrenador norirlandés.

Julián Araujo sufrió una lesión muscular que fue reportada tras jugar los 120 minutos contra el Rangers en los Cuartos de Final de la Copa de Escocia, partido en el que la afición de ambos clubes invadió la cancha y el mexicano se enganchó con un fan.

Araujo se ha perdido los dos últimos partidos con el Celtic que retoma actividad hasta el domingo 5 de abril tras el parón internacional por la fecha FIFA.

Apenas llegó al equipo en enero, pero Julián Araujo se ha ganado a la afición del Celtic al mostrar su pasión por el club con sus actuaciones dentro y fuera de la cancha, incluso los fans esperan que el club adquiera la carta del mexicano a final de temporada.

Julián Araujo estaba considerado por Javier Aguirre para los partidos amistosos de México ante Portugal y Bélgica, pero su regreso al Tri tendrá que esperar, aunque le quedan pocas oportunidades para convencer al Vasco de llevarlo al Mundial 2026.