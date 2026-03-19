México 2026 Edson Álvarez continúa su rehabilitación con la Selección Mexicana El defensa del Fenerbahçe acompañará a la Selección Mexicana en su concentración estos días.

Video Edson Álvarez está en México para continuar su rehabilitación de su lesión de tobillo

Edson Álvarez quedó fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana para los amistosos ante Portugal y Bélgica en la Fecha FIFA de marzo.

Edson fue operado hace unas semanas de una lesión de tobillo, pero ahora mismo se encuentra en México para seguir su proceso de recuperación en los siguientes días.

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Con permiso de Fenerbahçe, El Machín está en el Centro de Alto Rendimiento de la Selección Mexicana para continuar su rehabilitación, con fin de regresar a las canchas en las siguientes semanas.

El defensa y capitán de la Selección Mexicana posteó imágenes y videos a través de las redes sociales, donde se le ve con ess trabajos en las instalaciones del CAR, así como que se encuentra en Ciudad de México.

¿CUÁNDO VUELVE EDSON ÁLVAREZ A JUGAR?



El tiempo de recuperación de Edson Álvarez era de alrededor de cuatro a ochos semanas, justamente en los últimos días cumplió el primer mes y hace sesiones dobles para volver antes de tiempo.

Se espera, si todo sale bien en su proceso de rehabilitación, Edson Álvarez pueda volver en abril, a falta del alta médica del Fenerbahçe, para acumular minutos de cara al Mundial 2026.

Edson estará concentrado estos días con el Tri, pero no se sabe si permanecerá con el grupo para el viaje a Estados Unidos o regresará a Turquía.