    Mundial 2026

    Edson Álvarez lanza mensaje tras ser operado del tobillo en Turquía

    El mediocampista mexicano tuvo una operación en Turquía a pocos meses del inicio del Mundial 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Edson lanza mensaje desgarrador tras operación de tobillo

    Edson Álvarez fue operado con éxito del tobillo este martes en Turquía a pocos meses del inicio del Mundial 2026 con la Selección Mexicana y el mediocampista se pronunció a través de las redes sociales.

    Al desconocerse todavía el tiempo oficial de recuperación, se habla que su regreso a las canchas puede ser de 4 a 8 semanas.

    LAS PALABRAS DE EDSON ÁLVAREZ AL SER OPERADO EN TURQUÍA


    El mediocampista mexicano lanzó un mensaje en su cuenta de Instagram, @edsonnalvarez, para revelar su sentir tras la operación vivida este día.

    "Han sido días, semanas y meses difíciles. Creo firmemente que todo lo que ocurre tiene un propósito, incluso cuando no es fácil entenderlo. Aprendo a agradecer incluso en los momentos que la vida me pone a prueba.

    Esto también es parte del camino. Estoy enfocado al 100% en mi recuperación para volver más fuerte y seguir haciendo lo que más amo. 'Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino'".

    SELECCIÓN MEXICANA SE PRONUNCIA SOBRE EDSON ÁLVAREZ


    En conferencia de prensa este martes en el Centro de Alto Rendimiento, la casa de la Selección Mexicana, Duilio Davino dio el reporte médico sobre Edson Álvarez.

    "Para Portugal y Bélgica no, pero acaba de comunicarse el doctor con el doctor en Europa, terminó hace una hora y 20 aproximadamente la cirugía, fue exitosa, y de primera mano el doctor nos dice que si todo sale como lo piensan, para el Mundial podría llegar".-

    Edson Álvarez se lesionó el tobillo desde diciembre del año pasado, en un partido con el Fenerbahce ante el Galatasaray. Álvarez fue baja en la convocatoria del Fenerbahçe el sábado pasado ante el Trabzonspor en lo que surgió las especulación de su estado de salud y su posible visita al quirófano, misma que ahora se confirma.

    Video El historial de lesiones importantes recientes de Edson Álvarez
