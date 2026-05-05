México 2026 Santiago Gimenez es opción para ser vendido por AC Milan para la siguiente temporada El delantero mexicano es una de las opciones para dejar a los rossoneri debido al posible déficit que puede generar el equipo.

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Santiago Gimenez se perfila para ser uno de los jugadores que salgan del AC Milan de cara a la siguiente temporada debido al posible déficit que pueda generar el club al final de la campaña 2025-2026 en caso de no lograr su clasificación a la UEFA Champions League 2026-2027.

De acuerdo al sitio italiano Calcio Mercato, el delantero mexicano Santi Gimenez parece ser la opción número uno para ser vendido por el conjunto italiano en caso de no cumplir con los objetivos con Massimiliano Allegri como director técnico.

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A falta de tres partidos en disputa, nueve puntos en juego, los rossoneri tienen 67 puntos, apenas tres más que la Roma, que se encuentra en zona de clasificación a la UEFA Europa League, por lo que puede descender puestos si deja escapar puntos en los siguiente partidos.

AC Milan tiene dos partidos consecutivos sin ganar y sin marcar, por lo que de continuar esa racha es posible que se quede fuera de puestos de UEFA Champions League para el siguiente año futbolísticos. Estos son los partidos que le resta al AC Milan:

AC Milan vs. Atalanta

Genoa vs. AC Milan

AC Milan vs. Cagliari

SANTIAGO GIMENEZ Y LA CIFRA EN LA QUE PUEDE SER VENDIDO POR AC MILAN

L a venta de Chaquito, o Bebote como se le conoce un poco más en el futbol italiano, puede generar entre 25 y 30 millones de euros que permita ajustar el presupuesto para la siguiente temporada en el club; una de las razones ha sido su falta de gol en la campaña, no ha marcado ni uno solo en la Serie A y apenas uno en la Coppa Italia.

El delantero mexicano, considerado por Javier Aguirre para el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, a falta de la lista oficial para el evento de este verano, apenas ha jugado tres de los últimos cinco partidos del AC Milan.