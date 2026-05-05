México 2026 Jared Borgetti analiza quiénes deben ser los delanteros del Tri rumbo al Mundial 2026 El ex jugador indicó que el equipo lo primero que debe pensar es en asegurar el primer lugar de grupo.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Los delanteros que cree Jared Borgetti formarán el cuadro titular de México en el Mundial 2026

A escasas semanas del arranque de la Copa Mundial FIFA 2026, comienzan a tomar forma los nombres que podrían integrar la delantera de la Selección Mexicana. En ese contexto, Jared Borgetti compartió su análisis sobre quiénes deberían ocupar esos lugares clave en el ataque tricolor.

Para el exgoleador del Tri, la base parece clara: Raúl Jiménez y Santiago Giménez aparecen como las principales opciones, con Armando González como otra de las alternativas a tomar en cuenta por Javier Aguirre, gracias al tremendo año que ha tenido con Chivas.

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¿Qué dijo Jared Borgetti sobre otras opciones en ataque?

En charla con TUDN, el ahora analista de televisión mencionó que, por un lado, le sorprendió el llamado de Guillermo Martínez, de Pumas, y aunque lo ve como un jugador con aptitudes que nadie más tiene, también acepta que no le va a alcanzar para llegar al Mundial.

“En el papel teníamos a Raúl de uno. En el dos, Santi, que regresó de la lesión y desafortunadamente ha tenido poca actividad; eso seguramente Javier ya lo verá al momento de llamarlo y ver cómo está. No puedes dejar fuera a la ‘Hormiga’ con el año que ha tenido”, destacó.

¿Qué otros delanteros están en la conversación según Borgetti?

Borgetti reconoció que el nivel que han mostrado jugadores como Germán Berterame y Julián Quiñones también es para tomar en cuenta y que quizá sí puedan integrar el equipo, pero reiteró que Raúl, Santiago y Armando son los que deben estar sí o sí.

“Memo es un hombre fuerte, hace poste, bien en el juego aéreo, con otras características, pero te funciona. No creo que le alcance. No creo que se vaya a quedar para la lista definitiva. Para mí, los dos, si es que son tres, van a ser los 'Jiménez' y la Hormiga”, destacó.

Hay que asegurar el primer lugar de grupo y después pensar en lo que viene

Por otro lado, indicó que el equipo debe pensar en asegurar el primer lugar de grupo antes de considerar qué rival podría tocarle y hasta dónde puede llegar.

“Creo que hay que ir paso a paso, y lo primero que tiene que pensar México es que debe quedar en primer lugar. Eso es lo que tiene que buscar. Si quedas en primer lugar y sumas una buena cantidad de puntos, seguramente te estarás enfrentando a un tercer lugar con menos puntos. Y eso es una gran posibilidad de poder avanzar al siguiente partido, que también se jugaría en casa”, apuntó.