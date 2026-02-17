Mundial 2026 Edson Álvarez es baja del México vs. Portugal tras ser operado El Machín se perderá los partidos de la Selección Mexicana ante Portugal y Bélgica rumbo al Mundial 2026.

Video Confirmado: Edson Álvarez no jugará el México vs. Portugal por lesión

Edson Álvarez decidió operarse del tobillo derecho para llegar al Mundial 2026, sin embargo, será baja de la Selección Mexicana para la fecha FIFA de marzo.

PUBLICIDAD

Tras dar a conocer a los últimos rivales de México antes de la Copa del Mundo, Duilio Davino confirmó la baja de Edson Álvarez para los partidos ante Portugal y Bélgica de marzo.

“Para Portugal y Bélgica no (estará), pero acaba de comunicarse el doctor con el doctor en Europa, terminó hace una hora y 20 aproximadamente la cirugía, fue exitosa, y de primera mano el doctor nos dice que si todo sale como lo piensan, para el Mundial podría llegar”, declaró el director deportivo de Selecciones Nacionales.

Edson Álvarez sufrió la lesión del tobillo desde principios de diciembre con Fenerbahce y, tras sufrir una recaída, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en Turquía.

La lesión del Machín es la octava que registra la Selección Mexicana a menos de cuatro meses de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 26.

México se enfrentará a Portugal el próximo 28 de marzo, partido amistoso que enmarcará la reinauguración del Estadio Azteca (Estadio Banorte) para el Mundial 2026.

Tres días después, el 31 de marzo, el Tri de Javier Aguirre se medirá a Bélgica en el Soldier Field Stadium de Chicago, Illinois.

Se espera que Edson Álvarez ya esté disponible para los amistosos contra Ghana, Australia y Serbia, los últimos rivales de México antes de su debut en la Copa del Mundo.