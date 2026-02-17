    Mundial 2026

    Edson Álvarez es baja del México vs. Portugal tras ser operado

    El Machín se perderá los partidos de la Selección Mexicana ante Portugal y Bélgica rumbo al Mundial 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Confirmado: Edson Álvarez no jugará el México vs. Portugal por lesión

    Edson Álvarez decidió operarse del tobillo derecho para llegar al Mundial 2026, sin embargo, será baja de la Selección Mexicana para la fecha FIFA de marzo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Edson Álvarez lanza mensaje tras ser operado del tobillo en Turquía
    1 mins

    Edson Álvarez lanza mensaje tras ser operado del tobillo en Turquía

    Seleccion Mexico
    Edson Álvarez y su historial de lesiones recientes importantes
    1 mins

    Edson Álvarez y su historial de lesiones recientes importantes

    Seleccion Mexico
    Se conoce cuando podría regresar Gilberto Mora
    1 mins

    Se conoce cuando podría regresar Gilberto Mora

    Seleccion Mexico
    Mundial 2026: Sebastián Abreu revelan plan en torno a la lesión de Gilberto Mora
    1 mins

    Mundial 2026: Sebastián Abreu revelan plan en torno a la lesión de Gilberto Mora

    Seleccion Mexico
    Fidalgo responde a Héctor Herrera sobre no quererlo en Selección Mexicana
    1 mins

    Fidalgo responde a Héctor Herrera sobre no quererlo en Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Julián Araujo revela su decisión de jugar por México y no por Estados Unidos
    2 mins

    Julián Araujo revela su decisión de jugar por México y no por Estados Unidos

    Seleccion Mexico
    Henry Martín tiene "ganas" y "hambre" de Mundial, y esto hará para jugarlo
    2 mins

    Henry Martín tiene "ganas" y "hambre" de Mundial, y esto hará para jugarlo

    Seleccion Mexico
    Héctor Herrera cierra a Álvaro Fidalgo las puertas de Selección Mexicana
    1 mins

    Héctor Herrera cierra a Álvaro Fidalgo las puertas de Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Chepo de la Torre quiere ver a Fidalgo jugando con la Selección Mexicana
    1 mins

    Chepo de la Torre quiere ver a Fidalgo jugando con la Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Selección Mexicana tiene a Serbia, Ghana y Australia como rivales previo al Mundial 2026
    1 mins

    Selección Mexicana tiene a Serbia, Ghana y Australia como rivales previo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico

    Tras dar a conocer a los últimos rivales de México antes de la Copa del Mundo, Duilio Davino confirmó la baja de Edson Álvarez para los partidos ante Portugal y Bélgica de marzo.

    “Para Portugal y Bélgica no (estará), pero acaba de comunicarse el doctor con el doctor en Europa, terminó hace una hora y 20 aproximadamente la cirugía, fue exitosa, y de primera mano el doctor nos dice que si todo sale como lo piensan, para el Mundial podría llegar”, declaró el director deportivo de Selecciones Nacionales.

    Edson Álvarez sufrió la lesión del tobillo desde principios de diciembre con Fenerbahce y, tras sufrir una recaída, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en Turquía.

    La lesión del Machín es la octava que registra la Selección Mexicana a menos de cuatro meses de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 26.

    México se enfrentará a Portugal el próximo 28 de marzo, partido amistoso que enmarcará la reinauguración del Estadio Azteca (Estadio Banorte) para el Mundial 2026.

    Tres días después, el 31 de marzo, el Tri de Javier Aguirre se medirá a Bélgica en el Soldier Field Stadium de Chicago, Illinois.

    Se espera que Edson Álvarez ya esté disponible para los amistosos contra Ghana, Australia y Serbia, los últimos rivales de México antes de su debut en la Copa del Mundo.

    Video El historial de lesiones importantes recientes de Edson Álvarez
    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026Edson ÁlvarezMéxico

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX