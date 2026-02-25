México 2026 Tala Rangel aún no se ve titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 El portero de Chivas confesó todavía no sentirse seguro en el arco de México de cara a la Copa del Mundo.

Video Vaya humildad; ¿qué dijo Tala Rangel sobre ser titular en el Mundial 2026?

Raúl Rangel, portero de la Selección Mexicana, habló para TUDN tras la victoria de México por 4-0 ante Islandia este 25 de febrero en Querétaro, en partido rumbo al Mundial 2026.

En declaraciones con Gibran Araige, el guardameta de Chivas habló sobre si se ve o no como titular para la Copa del Mundo a poco más de 100 días de que arranque.

"No, sigo trabajando, el puesto está abierto para cualquiera, no tener ese exceso de confianza, hay que seguir trabajando como el primer día, como si fuera nuestro debut".

Sobre su rendimiento de mantener la portería sin gol y afianzarse por tercer partido como titular con México, 'Tala' Rangel respondió con madurez.

"Me siento feliz, esa tranquilidad que me da el equipo, tanto el entrenador, contento por esta oportunidad y demostrarlo con creces en la cancha".

Igual comentó sobre el accionar de sus compañeros de Chivas en el partido, como el primer gol de Armando 'Hormiga' González con la playera de la Selección Mexicana.

Al final de cuentas, todos los que vienen de Chivas tienen esa disposición de rendir, la adaptación que han tenido es buena y se ve que lo disfrutan también

AGUIRRE DA PALABRAS SOBRE 'TALA' RANGEL



'Vasco' Aguirre fue cuestionado sobre el rendimiento de Raúl 'Tala' Rangel en conferencia de prensa y aseguró que tuvo sus pros y contras en el triunfo ante Islandia.

"Hoy hablaba con el entrenador de porteros, hubo un par de jugadas que no me gustaron, toma de decisiones, pero en términos generales estoy contento en la portería, es un puesto donde más tranquilo estoy, juegue quien juegue, fue titular toda la Copa Oro Malagón, lo hizo bien, en ese aspecto estoy contento.

"Sí en dos ocasiones no me gustó su toma de decisiones, pero los porteros que tenemos son fríos, ágiles, atajó la primera un mano a mano, hizo su trabajo correctamente, estoy tranquilo".