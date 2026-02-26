    Mundial 2026

    Javier Aguirre se sincera sobre portería del Tri y dejó épica frase: "Esto es el Mundial"

    El 'Vasco' habló respecto a los sentimientos en la Selección Mxicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Video "Esto es el Mundial"; ¿qué dijo el Vasco sobre la portería de México?

    Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, destacó el ambiente que el Tri vivió en el Estadio Corregidora de Querétaro en el partido amistoso entre México e Islandia.

    El 'Vasco' señaló que, lo que vivió el conjunto tricolor ahora, puede ser un fuerte adelanto de lo que el Tri tendrá en la próxima Copa Mundial de la FIFA 26.

    "Le decía a mis jugadores vean el ambiente previo del hotel al estadio y en la entrada, les decía 'esto es un preámbulo, esto es México, es el Mundial', de eso se trata de sentir tu país, tu himno, de jugar, les decía que podemos equivocarnos como pasó con Everardo, somos privilegiados, somos futbolistas, somos mexicanos, el Mundial se va a jugar aquí, ¿qué más digo yo, qué más hay qué hacer?" Javier Aguirre explicó.

    EL 'VASCO' AGUIRRE DEJÓ UN FUERTE MENSAJE EN REFERENCIA A LA PORTERÍA DE LA SELECCIÓN MEXICANA


    Por su parte, Javier Aguirre destacó que le deja contento la actuación del 'Tala' Rangel en la portería de la Selección Mexicana, pero que hubo acciones en específico que le dieron qué pensar a lo largo del compromiso.

    Hoy hablaba con el entrenador de porteros, hubo un par de jugadas que no me gustaron, toma de decisiones, pero en términos generales estoy contento en la portería, es un puesto donde más tranquilo estoy, juegue quien juegue, fue titular toda la Copa Oro Malagón, lo hizo bien, en ese aspecto estoy contento, sí en dos ocasiones no me gustó su toma de decisiones, pero los porteros que tenemos son fríos, ágiles, atajó la primera un mano a mano, hizo su trabajo correctamente, estoy tranquilo

    Mundial 2026México 2026Javier Aguirre

