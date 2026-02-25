México 2026 Hormiga Gonzalez dice no tener lugar seguro para el Mundial 2026 El delantero de Chivas se mostró emocionado ante las cámaras de TUDN tras su primer gol.

Video Hormiga conquista México con humildes palabras tras primer gol

Armando 'Hormiga' González habló tras su primer gol con la Selección Mexicana en su carrera y afirmó no sentirse para nada seguro para el Mundial 2026.

"Muy emocionado, contento, agradecido con Dios por este gol que me dio y estoy seguro que vienen muchos más, seguir trabajando y creciendo para poder meter más goles".

'Hormiga' González comandó la goleada de México 4-0 ante Islandia con su gol y una asistencia, pero opinó a los micrófonos de TUDN el tener en su mente seguir trabajando para estar en esa convocatoria final a la Copa del Mundo.

"Sé de lo que puedo hacer, sé lo que tengo que crecer y mejorar dia a día, nada está escrito, no tengo un lugar asegurado y eso es lo que depende de mí".

TRIUNFO A LO CHIVAS DE MÉXICO



A pregunta de Gibran Araige sobre los tres goles de jugadores de Chivas este miércoles ante Islandia en Querétaro, Armando González dio crédito al resto del equipo.

"No solo de Chivas de Marcel, Lira, Chuy que me pone la asistencia, todos nos entendimos bien y nos tocó a los de Chivas finalizarla".