Javier Aguirre se irá a Europa después del partido México vs. Islandia; ¿con qué objetivo? El 'Vasco' Aguirre hará un tour especial por el viejo continente de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, partirá rumbo a Europa para hablar con los distintos jugadores del Tri que militan en el futbol del viejo continente, especialmente con los que están lesionados.

Durante la transmisión del partido entre México e Islandia, amistoso en Querétaro, Gibrán Araige, reportero de TUDN, reveló que el 'Vasco' tiene en puerta tomar un avión este jueves con dirección a Europa, con el objetivo de mirar a los seleccionados mexicanos y quizás con especial énfasis en Rodrigo Huescas.

En especial, Javier Aguirre confirmó en conferencia de prensa que visitará a todos los elementos del Tri que están lesionados.

"Voy a intentar ver a todos, Chávez, Santi iba el martes también a Holanda, Huescas está ahí también, el 'Chino', no conflicto es la palabra, pero estoy discutiendo los procesos, lo de Edson es un contratiempo terrible, no estaba en el radar, terminó en cirugía.

"Luis Romo se nos rompió también, pero claro que es un contratiempo, nos ha ayudado a ganarles dos títulos y hoy no los tenemos, no sé si llegarán", agregó.