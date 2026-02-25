    México 2026

    Javier Aguirre se irá a Europa después del partido México vs. Islandia; ¿con qué objetivo?

    El 'Vasco' Aguirre hará un tour especial por el viejo continente de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Vasco tendrá tour en Europa! El DT de la Selección visitará a sus jugadores


    Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, partirá rumbo a Europa para hablar con los distintos jugadores del Tri que militan en el futbol del viejo continente, especialmente con los que están lesionados.

    PUBLICIDAD

    Más sobre México 2026

    Tala Rangel aún no se ve titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026
    2 mins

    Tala Rangel aún no se ve titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Hormiga Gonzalez dice no tener lugar seguro para el Mundial 2026
    1 mins

    Hormiga Gonzalez dice no tener lugar seguro para el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Esto tardaron los delanteros de Seleccón Mexicana rumbo al Mundial 2026 para su primer gol
    1 mins

    Esto tardaron los delanteros de Seleccón Mexicana rumbo al Mundial 2026 para su primer gol

    Seleccion Mexico
    'Hormiga' González anota su primer gol con la Selección Mexicana
    1 mins

    'Hormiga' González anota su primer gol con la Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Mikel Arriola saca a la luz lo que platicó con Portugal rumbo al partido en marzo
    2 mins

    Mikel Arriola saca a la luz lo que platicó con Portugal rumbo al partido en marzo

    Seleccion Mexico
    México vs. Islandia: Javier Aguirre prefiere amistoso con rivales de bajo nivel que microciclos
    2 mins

    México vs. Islandia: Javier Aguirre prefiere amistoso con rivales de bajo nivel que microciclos

    Seleccion Mexico
    Richy Ledezma se confiesa: Javier Aguirre me habló para llevarme a la Copa Oro
    2 mins

    Richy Ledezma se confiesa: Javier Aguirre me habló para llevarme a la Copa Oro

    Seleccion Mexico
    Esto le hace falta a México para ganar un Mundial, según Óliver Torres
    1 mins

    Esto le hace falta a México para ganar un Mundial, según Óliver Torres

    Seleccion Mexico
    México cuenta con las condiciones óptimas para ser los anfitriones del Mundial: Arriola
    1 mins

    México cuenta con las condiciones óptimas para ser los anfitriones del Mundial: Arriola

    Seleccion Mexico
    Richard Ledezma dice que no puede explicar lo que siente al vestir la playera de México
    1 mins

    Richard Ledezma dice que no puede explicar lo que siente al vestir la playera de México

    Seleccion Mexico

    Durante la transmisión del partido entre México e Islandia, amistoso en Querétaro, Gibrán Araige, reportero de TUDN, reveló que el 'Vasco' tiene en puerta tomar un avión este jueves con dirección a Europa, con el objetivo de mirar a los seleccionados mexicanos y quizás con especial énfasis en Rodrigo Huescas.

    En especial, Javier Aguirre confirmó en conferencia de prensa que visitará a todos los elementos del Tri que están lesionados.

    "Voy a intentar ver a todos, Chávez, Santi iba el martes también a Holanda, Huescas está ahí también, el 'Chino', no conflicto es la palabra, pero estoy discutiendo los procesos, lo de Edson es un contratiempo terrible, no estaba en el radar, terminó en cirugía.

    "Luis Romo se nos rompió también, pero claro que es un contratiempo, nos ha ayudado a ganarles dos títulos y hoy no los tenemos, no sé si llegarán", agregó.

    México derrotó a Islandia con marcador de 4-0 en lo que es su primer amistoso en territorio nacional en preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Relacionados:
    México 2026Javier Aguirre

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX