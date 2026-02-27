    UEFA Conference League

    Sorteo UEFA Conference League: definidos los partidos de Octavos de Final

    Orbelín Pineda y Mateo Chávez conocieron a sus rivales en la ronda de eliminación directa, donde jugarán con AEK y AZ, respectivamente.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Estos son los partidos de Octavos de Final de la UEFA Conference League


    Este viernes quedaron definidos los partidos de Octavos de Final de la EFA Conference League donde hay presencia de dos jugadores mexicanos; Orbelín Pieda con AEK Atenas y Mateo Chávez con AZ Alkmaar.

    PUBLICIDAD

    Fue el lateral mexicano de 21 años del conjunto neerlandés quien encendió las alertas el jueves pasado luego de salir de cambio por una lesión en un hombro durante el partido de vuelta de los Playoffs frente al Noah, de Armenia.

    Más sobre UEFA Conference League

    Estos son los partidos de Octavos de Final de la UEFA Conference League
    1:35

    Estos son los partidos de Octavos de Final de la UEFA Conference League

    UEFA Europa Conference League
    Mateo Chávez sufre lesión en hombro en pase de AZ Alkmaar en Conference League
    1 mins

    Mateo Chávez sufre lesión en hombro en pase de AZ Alkmaar en Conference League

    UEFA Europa Conference League

    No hay ninguno de los equipos que se han erigido como campeones en la corta vida de esta competición europea, apenas por detrás de la UEFA Champions League y de la UEFA Europa League, que también tuvieron sus sorteos para Octavos de Final este mismo viernes.

    Sin embargo, sí está la Fiorentina, dos veces finalista y que busca una tercera Final para tratar de, ahora sí, levantar el título de campeón rumbo al duelo decisivo en Leipzig, Alemania, el próximo 27 de mayo.

    Estos fueron los equipos clasificados a Octavos de Final de manera directa en la UEFA Conference League:

    • Mainz
    • AEK Larnaca
    • AEK Atenas
    • Sparta Praga
    • Rayo Vallecano
    • Shakhtar
    • Strasbourg
    • Raków

    Estos fueron los equipos que superaron los Playoffs de la UEFA Conference League y clasificaron a los Octavos de Final:

    • Lech Poznan
    • Crystal Palace
    • Samsunspor
    • Sigma Olomou
    • AZ Alkmaar
    • Fiorentina
    • Celje
    • Rijeka

    Así quedaron los partidos de Octavos de Final de la UEFA Conference League tras el sorteo en Nyon, Suiza:

    • Lech Poznan vs. Shakhtar
    • Crystal Palace vs. AEK Larnaca
    • Samsunspor vs. Rayo Vallecano
    • Sigma Olomouc vs. Mainz
    • AZ Alkmaar vs. Sparta Praga
    • Fiorentina vs. Raków
    • Celje vs. AEK Atenas
    • Rijeka vs. Strasbourg
    Relacionados:
    UEFA Conference LeagueMexicanos en el ExteriorOrbelín PinedaMateo ChávezAZ AlkmaarAEK Athens

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX