Sorteo UEFA Conference League: definidos los partidos de Octavos de Final
Orbelín Pineda y Mateo Chávez conocieron a sus rivales en la ronda de eliminación directa, donde jugarán con AEK y AZ, respectivamente.
Este viernes quedaron definidos los partidos de Octavos de Final de la EFA Conference League donde hay presencia de dos jugadores mexicanos; Orbelín Pieda con AEK Atenas y Mateo Chávez con AZ Alkmaar.
Fue el lateral mexicano de 21 años del conjunto neerlandés quien encendió las alertas el jueves pasado luego de salir de cambio por una lesión en un hombro durante el partido de vuelta de los Playoffs frente al Noah, de Armenia.
No hay ninguno de los equipos que se han erigido como campeones en la corta vida de esta competición europea, apenas por detrás de la UEFA Champions League y de la UEFA Europa League, que también tuvieron sus sorteos para Octavos de Final este mismo viernes.
Sin embargo, sí está la Fiorentina, dos veces finalista y que busca una tercera Final para tratar de, ahora sí, levantar el título de campeón rumbo al duelo decisivo en Leipzig, Alemania, el próximo 27 de mayo.
Estos fueron los equipos clasificados a Octavos de Final de manera directa en la UEFA Conference League:
- Mainz
- AEK Larnaca
- AEK Atenas
- Sparta Praga
- Rayo Vallecano
- Shakhtar
- Strasbourg
- Raków
Estos fueron los equipos que superaron los Playoffs de la UEFA Conference League y clasificaron a los Octavos de Final:
- Lech Poznan
- Crystal Palace
- Samsunspor
- Sigma Olomou
- AZ Alkmaar
- Fiorentina
- Celje
- Rijeka
Así quedaron los partidos de Octavos de Final de la UEFA Conference League tras el sorteo en Nyon, Suiza:
- Lech Poznan vs. Shakhtar
- Crystal Palace vs. AEK Larnaca
- Samsunspor vs. Rayo Vallecano
- Sigma Olomouc vs. Mainz
- AZ Alkmaar vs. Sparta Praga
- Fiorentina vs. Raków
- Celje vs. AEK Atenas
- Rijeka vs. Strasbourg