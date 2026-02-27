UEFA Conference League Sorteo UEFA Conference League: definidos los partidos de Octavos de Final Orbelín Pineda y Mateo Chávez conocieron a sus rivales en la ronda de eliminación directa, donde jugarán con AEK y AZ, respectivamente.

Video Estos son los partidos de Octavos de Final de la UEFA Conference League



Este viernes quedaron definidos los partidos de Octavos de Final de la EFA Conference League donde hay presencia de dos jugadores mexicanos; Orbelín Pieda con AEK Atenas y Mateo Chávez con AZ Alkmaar.

Fue el lateral mexicano de 21 años del conjunto neerlandés quien encendió las alertas el jueves pasado luego de salir de cambio por una lesión en un hombro durante el partido de vuelta de los Playoffs frente al Noah, de Armenia.

No hay ninguno de los equipos que se han erigido como campeones en la corta vida de esta competición europea, apenas por detrás de la UEFA Champions League y de la UEFA Europa League, que también tuvieron sus sorteos para Octavos de Final este mismo viernes.

Sin embargo, sí está la Fiorentina, dos veces finalista y que busca una tercera Final para tratar de, ahora sí, levantar el título de campeón rumbo al duelo decisivo en Leipzig, Alemania, el próximo 27 de mayo.

Estos fueron los equipos clasificados a Octavos de Final de manera directa en la UEFA Conference League:

Mainz

AEK Larnaca

AEK Atenas

Sparta Praga

Rayo Vallecano

Shakhtar

Strasbourg

Raków

Estos fueron los equipos que superaron los Playoffs de la UEFA Conference League y clasificaron a los Octavos de Final:

Lech Poznan

Crystal Palace

Samsunspor

Sigma Olomou

AZ Alkmaar

Fiorentina

Celje

Rijeka

Así quedaron los partidos de Octavos de Final de la UEFA Conference League tras el sorteo en Nyon, Suiza: