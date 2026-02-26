Conference League Mateo Chávez sufre lesión en hombro en pase de AZ Alkmaar en Conference League El defensa mexicano tuvo buen accionar este jueves en la remontada del equipo neerlandés.

Mateo Chávez jugó 80 minutos en el triunfo del AZ Alkmaar por 4-0 ante Noah en la Vuelta de Playoffs de la UEFA Conference League 2025-26 este jueves en suelo neerlandés.

El defensa mexicano, que asistió el pasado fin de semana en la Eredivisie, tuvo un buen accionar este jueves tanto de forma defensiva como a la ofensiva, aunque salió por una lesión.

Tras un choque que tuvo cerca de la zona de la media cancha, Mateo Chávez tuvo que abandonar el juego con molestias en el hombro izquierdo, directo a vestidores para someterse, aparentemente, a estudios.

El juvenil de 21 años no tuvo colaboración alguna en cualquiera de los goles, pero el AZ remontó la desventaja de 1-0 en la Ida gracias a los goles de Ro-Zangelo Daal, Sven Mijnans y Isak Steiner Jensen.

El empate en el global llegó rápido con la anotación de Daal apenas al minuto 5 y luego se dio el doblete de Mijnans, el primero al 39' y el segundo al minuto 54; el de Jensen fue al 91'.

POSIBLE DUELO DE MEXICANOS EN OCTAVOS DE FINAL



Con este triunfo, el AZ Alkmaar se clasificó a los Octavos de Final de la UEFA Conference League, donde ya están ubicados Strasbourg, Rakow, AEK Atenas, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz 05 y AEK Larnaca.