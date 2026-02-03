    Mundial 2026

    La tarea de FMF para que Fidalgo juegue con Selección Mexicana ante la FIFA

    La Federación Mexicana de Futbol envía documento a la FIFA para asegurar la elegibilidad de Álvaro Fidalgo para la Selección Mexicana.

    Por:Erick Morales Baca
    Video ¿Fidalgo en riesgo de no jugar con México? La FMF ya gestiona ante FIFA

    Al dejar al América y emigrar al Real Betis del futbol de España, la elegibilidad de Álvaro Fidalgo con Selección Mexicana aún no está garantizada, puesto que ciertas fechas en los papeleos de su llegada al futbol mexicano podrían generar dudas.

    Desde que iniciaron los rumores de su salida de las Águilas, se ha hablado de que en febrero se cumplían los cinco años de jugar de forma ininterrumpida en el futbol mexicano, sin embargo, estatutariamente, para la FIFA, está a dos días de cumplirlo.

    A decir del reportero de TUDN, Francisco Arredondo, Álvaro Fidalgo llega a México a finales de enero de 2021, América lo presenta en 1 de febrero del mismo año y el siguiente paso fue salir del país, ir a un consulado, el de Texas en este caso, y le entregaron su Visa de trabajo entre el 3 y 4 de febrero, fecha que la FIFA toma para contabilizar los cinco años ininterrumpidos de estar en la Liga MX.

    La misma FIFA contaría a partir de este 2 de febrero, fecha en la que el jugador fue anunciado con el Real Betis, como que dejó de pertenecer al América, por lo que reglamentariamente, para el máximo rector del futbol internacional, no se ha cumplido el plazo.

    Ante esto, destacó Francisco Arredondo, la Federación Mexicana de Futbol echó a andar la maquinaria y el pasado fin de semana, el viernes, envió un documento a la FIFA para que se revise el caso de Álvaro Fidalgo por este proceso de las fechas, argumentando que el proceso habría iniciado el 29 de enero de 2021, independientemente de la fecha en que se le entregaron los documentos.

