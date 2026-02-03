Mundial 2026 La tarea de FMF para que Fidalgo juegue con Selección Mexicana ante la FIFA La Federación Mexicana de Futbol envía documento a la FIFA para asegurar la elegibilidad de Álvaro Fidalgo para la Selección Mexicana.

Video ¿Fidalgo en riesgo de no jugar con México? La FMF ya gestiona ante FIFA

Desde que iniciaron los rumores de su salida de las Águilas, se ha hablado de que en febrero se cumplían los cinco años de jugar de forma ininterrumpida en el futbol mexicano, sin embargo, estatutariamente, para la FIFA, está a dos días de cumplirlo.

PUBLICIDAD

A decir del reportero de TUDN, Francisco Arredondo, Álvaro Fidalgo llega a México a finales de enero de 2021, América lo presenta en 1 de febrero del mismo año y el siguiente paso fue salir del país, ir a un consulado, el de Texas en este caso, y le entregaron su Visa de trabajo entre el 3 y 4 de febrero, fecha que la FIFA toma para contabilizar los cinco años ininterrumpidos de estar en la Liga MX.

La misma FIFA contaría a partir de este 2 de febrero, fecha en la que el jugador fue anunciado con el Real Betis, como que dejó de pertenecer al América, por lo que reglamentariamente, para el máximo rector del futbol internacional, no se ha cumplido el plazo.