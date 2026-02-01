Mundial 2026 Fidalgo se pronuncia sobre posible convocatoria con Selección Mexicana El exjugador del América habló en rueda de prensa para despedirse de México.

Video "Soy mexicano", Fidalgo rompe el silencio sobre la Selección Mexicana

Fidalgo se despidió del América, tras su inesperada salida, y México en rueda de prensa exprés en las instalaciones del nido de Coapa y habló de su posible futuro en el Tri tras haber concluido el tiempo necesario en el país para poder obtener la ciudadanía.

PUBLICIDAD

"Soy mexicano, una de las cosas después de estos cinco años aquí, soy español, soy mexicano, la puerta abierta está obviamente, no sé exactamente cómo está el tema de los tiempos y todo eso, nunca se trató de eso, así que no lo sé, veremos, hoy no creo que sea un día para pensar en todas esas cosas, todo mundo sabe el cariño que le tengo al país.

"Ayer hasta había gente de otros clubes escribiéndome gracias, al final fui una persona respetuosa, siempre intenté que se hable de futbol, al final fue un cúmulo de muchas cosas, vine al club más grande del país a ser feliz, a ganar títulos, intentar ser recordado, trascender, ganarme un lugar en la historia del América.

"Creo que en parte lo conseguimos, estoy muy orgulloso de eso, al final la gente sabe que soy un chaval sencillo, un chaval al que solo le importa el futbol y es lo más importante de todo".

Álvaro Fidalgo dejará la Liga MX para iniciar su aventura en el futbol de España con el Real Betis, donde espera ganarse la titularidad en la plantilla de Manuel Pellegrini.