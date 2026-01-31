Mundial 2026 ¿Álvaro Fidalgo podría jugar o no con la Selección Mexicana? El mediocampista regresará al futbol de España para jugar en la primera división de LaLiga.

Video ¿Se pierde el Mundial 2026? Aquí está lo que necesita Álvaro Fidalgo para ser mexicano

Club América se midió al Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, con bajas importantes, pero una que será definitiva, la del mediocampista Álvaro Fidalgo.

La noticia de que Fidalgo se irá del América estremeció al americanismo, ya que ha sido un jugador fundamental en el equipo estos últimos años.

Pero también surgió otra duda, ¿habrá cumplido con el tiempo para ser elegible por la Selección Mexicana? Recordemos que el Maguito ya tiene sus papeles de naturalización mexicana, pero por estatutos de FIFA, tenía que cumplir cinco años de residencia en México para recibir una convocatoria por el Tri.

Durante la transmisión del juego del América y Necaxa, nuestro reportero Julio Ibáñez reveló el tiempo que le falta a Fidalgo para esos cinco años.

“En dos días, cumple la residencia, en dos días cumple los cinco años que le requiere la FIFA para vestir la casaca Tricolor, nole ha dicho adiós al Mundial con México".