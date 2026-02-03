    México 2026

    Fidalgo escoge entre la Selección Mexicana o España para jugar el Mundial 2026

    El Maguito tuvo su primera conferencia de prensa con el Real Betis.

    Por:Juan Regis
    Video ¿México o España para el Mundial 2026? Fidalgo contesta sin titubeos


    Álvaro Fidalgo tuvo su primera rueda de prensa como jugador del Real Betis y enseguida fue puesto en predicamentos por los medios sobre el tema de Selección Mexicana para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    En una de las preguntas le presentaron un escenario hipotético al Maguito: si cabía la posibilidad de jugar el Mundial de 2026, con cuál de las dos selecciones lo haría, ¿México o España?

    "Me pusiste en un aprieto, por suerte tengo la doble nacionalidad a día de hoy, nací en España, futbolísticamente puedo decir y creo que la gente me entenderá que me hice futbolista realmente en México.

    "El cariño que le tengo a ambos países es inmenso, no sé, no te puedo decir mucho más, lo que te dijera no sería un poco falso porque no sé exactamente qué decir, gracias a dios tengo la doble nacionalidad.

    "Estaba muy feliz en México, sin duda, gané muchos títulos con América, posiblemente los mejores cinco años de mi vida, pero también mi sueño era jugar en Europa, lo necesitaba, recuerdo hace poco un mensaje de mi padre que sería un sueño verme en la primera división española".

    Video Ídolo de México sorprende a Fidalgo en su primera rueda de prensa con Betis

    ANDRÉS GUARDADO DA LA BIENVENIDA A FIDALGO EN EL BETIS

    Una de las sorpresas en la primera presentación de Fidalgo como refuerzo del Real Betis fue el mensaje de bienvenida del exseleccionado nacional Andrés Guardado, exjugador bético y ahora parte de las fuerzas básicas del club como entrenador.

    "Darte la bienvenida a tu nueva casa, muy contento de que estés por acá, la verdad es que eres todo el perfil Betis, te vas a enamorar de este equipo, de su afición, desearte todo el éxito del mundo, tu éxito va a ser el éxito de todos nosotros", dijo Guardado por medio de un breve video proyectado en la sala de prensa.

    Los excompañeros de Fidalgo en el América también dedicaron sentidas palabras por su adiós, pero sobre todo por su nueva etapa en el futbol de Europa, la cual el Maguito está ansioso de iniciar.

    "Ya entrené en la tarde, mañana entrenaré en la mañana con el grupo, por supuesto que si quieren y pueden estaré disponible e jueves, me muero de ganas. En estos últimos cinco años he jugado en la mayoría de las posiciones, de 5, de 8, detrás del delantero, de extrema izquierda".

    México 2026Mundial 2026Álvaro Fidalgo

