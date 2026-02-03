México 2026 Fidalgo escoge entre la Selección Mexicana o España para jugar el Mundial 2026 El Maguito tuvo su primera conferencia de prensa con el Real Betis.

Video ¿México o España para el Mundial 2026? Fidalgo contesta sin titubeos

PUBLICIDAD

En una de las preguntas le presentaron un escenario hipotético al Maguito: si cabía la posibilidad de jugar el Mundial de 2026, con cuál de las dos selecciones lo haría, ¿México o España?

"Me pusiste en un aprieto, por suerte tengo la doble nacionalidad a día de hoy, nací en España, futbolísticamente puedo decir y creo que la gente me entenderá que me hice futbolista realmente en México.

"El cariño que le tengo a ambos países es inmenso, no sé, no te puedo decir mucho más, lo que te dijera no sería un poco falso porque no sé exactamente qué decir, gracias a dios tengo la doble nacionalidad.

"Estaba muy feliz en México, sin duda, gané muchos títulos con América, posiblemente los mejores cinco años de mi vida, pero también mi sueño era jugar en Europa, lo necesitaba, recuerdo hace poco un mensaje de mi padre que sería un sueño verme en la primera división española".

Video Ídolo de México sorprende a Fidalgo en su primera rueda de prensa con Betis

ANDRÉS GUARDADO DA LA BIENVENIDA A FIDALGO EN EL BETIS

Una de las sorpresas en la primera presentación de Fidalgo como refuerzo del Real Betis fue el mensaje de bienvenida del exseleccionado nacional Andrés Guardado, exjugador bético y ahora parte de las fuerzas básicas del club como entrenador.

"Darte la bienvenida a tu nueva casa, muy contento de que estés por acá, la verdad es que eres todo el perfil Betis, te vas a enamorar de este equipo, de su afición, desearte todo el éxito del mundo, tu éxito va a ser el éxito de todos nosotros", dijo Guardado por medio de un breve video proyectado en la sala de prensa.

Los excompañeros de Fidalgo en el América también dedicaron sentidas palabras por su adiós, pero sobre todo por su nueva etapa en el futbol de Europa, la cual el Maguito está ansioso de iniciar.