México 2026 Agente de Álvaro Fidalgo da noticia que ilusiona a Selección Mexicana El representante acabó con la incertidumbre y reveló la fecha en que el Maguito reportará con el Betis.

Video Agente de Fidalgo revela noticia que ilusiona a Selección Mexicana

Gelu Rodríguez, representante de Álvaro Fidalgo, reveló que será este martes 3 de febrero cuando el futbolista aterrice en España para reportar con su nuevo equipo, el Real Betis.

Había mucha incertidumbre sobre la fecha en que Fidalgo saldría de México por sus posibilidades que tiene para jugar con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

El fin de semana, en la transmisión del América vs. Necaxa cuando se dio a conocer la salida de Fidalgo de las Águilas, Julio Ibáñez reportó para TUDN que este lunes 2 de febrero, el Maguito cumple los cinco años de residencia para ser elegible en el Tri.

De esta manera, existe la posibilidad de que Javier Aguirre lo convoque a la Selección Mexicana para la fecha FIFA de marzo, en la que se reinaugurará el Estadio Azteca con el partido ante Portugal, y posteriormente se enfrentará a Bélgica en Chicago.

Álvaro Fidalgo obtuvo la nacionalidad mexicana a finales del 2024, sin embargo, la FIFA pide cinco años de residencia interrumpida para poder recibir una convocatoria.

Es por esa razón que, pese a que el Betis ya hizo oficial su fichaje, Fidalgo se habría esperado a viajar a España una vez que cumpliera sus cinco años viviendo en México.

Su agente Gelu Rodríguez, aseguró que Fidalgo está muy ilusionado de volver a España en busca de consolidarse en LaLiga donde no ha debutado. Su único partido con el primer equipodel Real Madrid fue en la Copa del Rey ante UD Melilla el 6 de diciembre del 2018.

“Muchísimo, lleva mucho tiempo queriendo volver a España y la verdad es que este proyecto del Betis, que es increíble, pues está soñando. Acabo de hablar con él, son las seis de la mañana en México y está despierto desde hace mucho, con muchas ganas de montarse en el avión”, declaró su representante a la prensa española.