Mundial 2026 Carlos Acevedo se defiende de 'ninguneos' rumbo al Mundial 2026: "Son puras mentiras" El portero de la Selección Mexicana admite que la pasó mal en aquel incidente con la afición en Torreón en el México vs. Uruguay.

Video A pesar de no ser titular, Acevedo se ilusiona en cada convocatoria del Tri

Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna y de la Selección Mexicana, respondió a comentarios de que, aparentemente, se negaba a ir al Tri debido a la falta de minutos en el conjunto nacional.

En entrevista exclusiva para Línea de 4 de TUDN, Acevedo sentenció que para él, es un privilegio asistir a la Selección Mexicana bajo cualquier circunstancia, más cuando la Copa Mundial de la FIFA 26 está ya a la vuelta de la esquina.

PUBLICIDAD

"Por ahí la gente dirá que ya no vaya, que esteá molesto, son puras mentiras, como jugador profesional, lo más emocionante es la Selección Mexicana, así como vayas y levante balones, es un camino complicadísimo, así como de frustración de altibajos, pasó una lesión, recuperarte, pero hoy estoy contento, tengo la capacidad de competirle a quien sea, hoy lo más importante es mostrarme en los entrenamientos, de lo que soy capaz, lo que se pueda manejar, la pasamos bien, a pesar de los resultados que han sido complicados, pero nada como ser seleccionado nacional".

Acevedo dejó en claro que para él, no es 'ninguneo' el ser considerado como tercer portero de la Selección Mexicana de camino al Mundial 2026, por lo que confió en seguir con un nivel que pueda convencer a Javier Aguirre.

"No hay nada más orgulloso que ponerte la camisa de selección, algunos futbolistas viajan desde jóvenes a otras ciudades, a mí me toca estar en mi tierra, que los resultados no se dan con el equipo, estamos lluchando para conseguir resultados positivos, qué mejor que con un llamado, el ninguneo no me importa, son mis 90 minutos de demostrarle a Javier que Carlos tiene talento para representar a la Selección Mexicana".

Además, Carlos Acevedo mostró su respeto por sus competidores en la Selección Mexicana, como Memo Ochoa, 'Tala' Rangel y Luis Ángel Malagón.

"Es un respeto total, obviamente puedo mencionar a cada uno. Tala es mucho más joven que nosotros, pero con mucho talento. Memo, pues la experiencia que tiene, lo que representa para México. De Luis Ángel, nos conocemos desde niños, crecimos juntos en Santos, él me tenía qué dar porque era el consentido de Oswaldo, nos conocemos desde niños, imagínate que tu compañero de 11 años vive lo mismo que tú, bueno, él haciendo su historia con Morelia, no se da siempre, igual con Necaxa y América, es una competencia linda y honesta.

PUBLICIDAD

"Lo he mencionado en entrevistas, no puedo hablar de Memo, sabemos lo que representa, su talento, me levantaba temprano para verlo jugar en Francia, hoy que pueda luchar un puesto con Memo, Tala o Mala es una motivación grande".

CARLOS ACEVEDO ADMITE MAL MOMENTO EN EL MÉXICO VS. URUGUAY EN TORREÓN



El guardameta de Santos Laguna reconoció que la pasó mal ante la respuesta de la afición de Torreón que quería verlo jugar en el partido amistoso del año pasado entre México y Uruguay, ya que se mantuvo entre la espada y la pared.