    Mundial 2026

    Memo Ochoa ya sabe lo que es brillar ante Cristiano Ronaldo y Portugal

    El actual guardameta del AEL Limassol tiene en su trayectoria un par de actuaciones de antología.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Resumen Retro | La tarde gloriosa de Memo Ochoa ante Cristiano Ronaldo

    Memo Ochoa, portero del AEL Limassol y la Selección Mexicana, tiene ante sí muy posiblemente la oportunidad de volver a jugar con el Tri de cara al Mundial 2026.

    El guardameta tendría posibilidades de ser convocado al menos en primera instancia para la próxima Fecha FIFA, en donde México enfrentará a Portugal en partido amistoso en la reapertura del Estadio Banorte.

    Si Javier Aguirre pretende contar con Memo Ochoa para este compromiso, quizás también podría tener en cuenta un par de antecedentes importantes del portero ante la escuadra de las Quinas.

    MEMO OCHOA BRILLÓ CON MÉXICO ANTE CRISTIANO RONALDO Y PORTUGAL


    Copa Confederaciones Rusia 2017, un año después de la fatídica eliminación en Copa América Centenario ante Chile (el famoso 7-0) y un año antes del histórico triunfo ante Alemania en el Mundial 2018, la Selección Mexicana se presentaba en el ahora desaparecido y prestigioso torneo.

    El 18 de junio de 2017 en Kazán, Rusia, México y Portugal con Cristiano Ronaldo se enfrentaban en Fase de Grupos. En el primer tiempo, Salcedo desvió accidentalmente un tiro que casi queda en su propia meta, de no ser por Memo Ochoa quien salvó el autogol, además de otro tiro de Quaresma en ese encuentro.

    Dos errores puntuales abrieron la puerta para los lusitanos y Ochoa no pudo hacer nada para evitar dos goles y a final de cuentas, empate 2-2 en duelo dramático.

    Días después, el 2 de julio, ambas escuadras volverían a verse las caras, ahora por el partido por el tercer lugar en un duelo que se fue a tiempo extra únicamente gracias a Memo Ochoa quien se dio el lujo de atajar un penal a Adrián Silva.

    Gelson con un caezazo a quemarropa, Semedo, Nani: Ochoa parecía una muralla, aunque fue insuficiente para el Tri que acabó por perder el partido por 2-1 en un compromiso que tuvo disputa únicamente gracias a la labor de Memo Ochoa.

