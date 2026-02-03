    Mundial 2026

    Luis García levanta la mano para ser el tercer portero de México rumbo al Mundial 2026

    El arquero del Toluca destacó el nivel de Malagón y Rangel, pero se ve siendo la tercera opción de Javier Aguirre.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Ojo Vasco: Luis García se postula para ser el tercer portero de México


    Tras ser bicampeón de Liga MX con Toluca, Luis García hace un llamado a Javier Aguirre y levanta la mano para ser el tercer portero de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26 que iniciará el próximo 11 de junio.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Fidalgo escoge entre la Selección Mexicana o España para jugar el Mundial 2026
    2 mins

    Fidalgo escoge entre la Selección Mexicana o España para jugar el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    La tarea de FMF para que Fidalgo juegue con Selección Mexicana ante la FIFA
    1 mins

    La tarea de FMF para que Fidalgo juegue con Selección Mexicana ante la FIFA

    Seleccion Mexico
    Agente de Álvaro Fidalgo da noticia que ilusiona a Selección Mexicana
    2 mins

    Agente de Álvaro Fidalgo da noticia que ilusiona a Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Fidalgo se pronuncia sobre posible convocatoria con Selección Mexicana
    2 mins

    Fidalgo se pronuncia sobre posible convocatoria con Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    ¿Álvaro Fidalgo podría jugar o no con la Selección Mexicana?
    1 mins

    ¿Álvaro Fidalgo podría jugar o no con la Selección Mexicana?

    Seleccion Mexico
    Carlos Acevedo se defiende de 'ninguneos' rumbo al Mundial 2026: "Son puras mentiras"
    3 mins

    Carlos Acevedo se defiende de 'ninguneos' rumbo al Mundial 2026: "Son puras mentiras"

    Seleccion Mexico
    Memo Ochoa ya sabe lo que es brillar ante Cristiano Ronaldo y Portugal
    2 mins

    Memo Ochoa ya sabe lo que es brillar ante Cristiano Ronaldo y Portugal

    Seleccion Mexico
    Se eleva la cantidad de lesionados en México rumbo al Mundial 2026
    3 mins

    Se eleva la cantidad de lesionados en México rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Ante Portugal será una prueba de fuego: ‘Tala’ Rangel
    1 mins

    Ante Portugal será una prueba de fuego: ‘Tala’ Rangel

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre advierte que aún hay mucho por corregir en Selección Mexicana
    1 mins

    Javier Aguirre advierte que aún hay mucho por corregir en Selección Mexicana

    Seleccion Mexico

    En rueda de prensa del Toluca, de cara al partido de la Jornada 5 ante Cruz Azul, Luis García fue cuestionado sobre el nivel que hay en la portería del Tri y aprovechó para dejarle un recadito al ‘Vasco’ Aguirre.

    “Yo sí veo un gran nivel de porteros, ya se tomará la decisión de quién vaya a jugar, a los dos los veo muy bien, tanto a Malagón como a Tala, ya el tercer portero, pues esperamos que aparezcamos por ahí”, dijo el arquero de 33 años.

    Luis García fue clave en la tanda de penales de la Final de vuelta ante Tigres para que los Diablos Rojos lograran el bicampeonato en el Estadio Nemesio Diez tras patearse 24 penales el pasado 14 de diciembre.

    Un bicampeón y no voltean para acá, nosotros seguimos trabajando, la puerta se va a abrir, primero Dios. Hay que seguir demostrando en el terreno de juego”, agregó el portero.

    Luis García jugó ocho partidos de la fase regular del Apertura 2025 en los que recibió siete goles y dejó tres veces su marco en cero.

    En el Clausura 2026, el ‘Turco’ Mohamed lo ha alineado en dos ocasiones y ha recibido un gol. Luis García se alterna la portería del Toluca con Hugo González.

    Veremos si Javier Aguirre le toma la palabra y le da una oportunidad en su próxima convocatoria que será para el partido del 25 de febrero ante Islandia en La Corregidora de Querétaron, donde exclusivamente contará con elementos que militan en la Liga MX.

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026TolucaLuis GarcíaLiga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    Tráiler: Mochaorejas
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX