Tras ser bicampeón de Liga MX con Toluca, Luis García hace un llamado a Javier Aguirre y levanta la mano para ser el tercer portero de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26 que iniciará el próximo 11 de junio.

En rueda de prensa del Toluca, de cara al partido de la Jornada 5 ante Cruz Azul, Luis García fue cuestionado sobre el nivel que hay en la portería del Tri y aprovechó para dejarle un recadito al ‘Vasco’ Aguirre.

“Yo sí veo un gran nivel de porteros, ya se tomará la decisión de quién vaya a jugar, a los dos los veo muy bien, tanto a Malagón como a Tala, ya el tercer portero, pues esperamos que aparezcamos por ahí”, dijo el arquero de 33 años.

Luis García fue clave en la tanda de penales de la Final de vuelta ante Tigres para que los Diablos Rojos lograran el bicampeonato en el Estadio Nemesio Diez tras patearse 24 penales el pasado 14 de diciembre.

“ Un bicampeón y no voltean para acá, nosotros seguimos trabajando, la puerta se va a abrir, primero Dios. Hay que seguir demostrando en el terreno de juego”, agregó el portero.

Luis García jugó ocho partidos de la fase regular del Apertura 2025 en los que recibió siete goles y dejó tres veces su marco en cero.

En el Clausura 2026, el ‘Turco’ Mohamed lo ha alineado en dos ocasiones y ha recibido un gol. Luis García se alterna la portería del Toluca con Hugo González.