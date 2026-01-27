    Mundial 2026

    La Selección Mexicana sacó un par de victorias en su gira por centro y Sudamérica

    La mesa de Tercer Grado Deportivo opinó sobre los primeros juegos que disputó México este 2026.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡TIRO ATAJADO! disparo por Carlos Rodríguez.

    La Selección de México tuvo dos partidos amistosos en Panamá y Bolivia como parte de su preparación para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

    Sobre estos juegos, que fueron solo con jugadores de la Liga MX, la mesa de Tercer Grado Deportivo opinó sobre las condiciones que presentó el cuadro que dirige Javier Aguirre.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Se revela la lesión que alejó a Gilberto Mora de la Selección Mexicana
    1:56

    Se revela la lesión que alejó a Gilberto Mora de la Selección Mexicana

    Selección Mexicana
    Israel Reyes rompe el silencio tras su lesión con el Tri
    1:20

    Israel Reyes rompe el silencio tras su lesión con el Tri

    Selección Mexicana
    El Color de David Faitelson en los partidos de preparación del Tri
    3:51

    El Color de David Faitelson en los partidos de preparación del Tri

    Selección Mexicana
    'Tala' Rangel es consciente de que nadie tiene un lugar seguro en el Tri
    2:15

    'Tala' Rangel es consciente de que nadie tiene un lugar seguro en el Tri

    Selección Mexicana
    'Vasco' Aguirre es autocrítico con el accionar de su equipo
    3:08

    'Vasco' Aguirre es autocrítico con el accionar de su equipo

    Selección Mexicana
    ¿Pone fin a los rumores? Berterame habla sobre posible fichaje con Inter Miami
    1:22

    ¿Pone fin a los rumores? Berterame habla sobre posible fichaje con Inter Miami

    Selección Mexicana
    Resumen | Bolivia vs. México: Berterame salva show de patadas en partido amistoso
    5:13

    Resumen | Bolivia vs. México: Berterame salva show de patadas en partido amistoso

    Selección Mexicana
    Luis Ángel Malagón recibe mensaje de Miguel Layún de cara al Mundial 2026
    1 mins

    Luis Ángel Malagón recibe mensaje de Miguel Layún de cara al Mundial 2026

    Selección Mexicana
    Diego Lainez aprovechó su experiencia en Europa para crecer como futbolista
    2 mins

    Diego Lainez aprovechó su experiencia en Europa para crecer como futbolista

    Selección Mexicana
    Luis Romo deja un mensaje a los jóvenes de Chivas de no jugar el Mundial 2026
    1 mins

    Luis Romo deja un mensaje a los jóvenes de Chivas de no jugar el Mundial 2026

    Selección Mexicana

    Alex de la Rosa señaló el ímpetu mostrado por los jugadore, pero señaló que aún le falta futbol, porque a pesar de tener a otros futbolistas, el equipo muestra lo mismo.

    “Muy, muy pobre, lo de la selección a 136 días estamos hoy del arranque de la Copa del Mundo. El equipo combate, pelea sí, el equipo corre, también, el equipo discute, protesta, mete la pierna cuando lo tiene que hacer, sí, fiel reflejo de su técnico”.

    Solamente le falta un detalle a esta selección, jugar futbol y resulta que el campeonato de verano es de futbol y creo que con lo que hemos visto, más allá de lo colectivo, lo individual, las conclusiones que pueda sacar el técnico, hoy al equipo le falta mucho, mucho futbol para competir y buscar meterse entre los ocho mejores”.

    Video Resumen | México lo gana sobre la hora con 'desafortunado' autogol de Panamá

    David Faitelson, coincidió en que no existe un jugador o jugadores que hagan algo diferente para darle ese plus al Tri que los haga ser candidatos en el Mundial.

    “Y la verdad es que yo no tengo nada que reclamarle a Javier Aguirre, lo ha intentado de mil maneras. El equipo corre, pelea, mete, suda la camiseta, tiene el carácter de su entrenador, no tiene al futbolista o a los futbolistas que puedan generar esa condición disruptiva, esa condición de explosión, de una pared, de un pase a profundidad. Lamentablemente no tenemos una generación muy agraciada en términos futbolísticos”.

    Video ¡Increíble! El enfermo golazo con el que Berterame clava el 0-1 a Bolivia
    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026Tercer Grado Deportivo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Par de ideotas
    Gratis
    YE Live in Mexico
    Es por su bien
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX