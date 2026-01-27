Mundial 2026 La Selección Mexicana sacó un par de victorias en su gira por centro y Sudamérica La mesa de Tercer Grado Deportivo opinó sobre los primeros juegos que disputó México este 2026.

La Selección de México tuvo dos partidos amistosos en Panamá y Bolivia como parte de su preparación para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

Sobre estos juegos, que fueron solo con jugadores de la Liga MX, la mesa de Tercer Grado Deportivo opinó sobre las condiciones que presentó el cuadro que dirige Javier Aguirre.

Alex de la Rosa señaló el ímpetu mostrado por los jugadore, pero señaló que aún le falta futbol, porque a pesar de tener a otros futbolistas, el equipo muestra lo mismo.

“Muy, muy pobre, lo de la selección a 136 días estamos hoy del arranque de la Copa del Mundo. El equipo combate, pelea sí, el equipo corre, también, el equipo discute, protesta, mete la pierna cuando lo tiene que hacer, sí, fiel reflejo de su técnico”.

“ Solamente le falta un detalle a esta selección, jugar futbol y resulta que el campeonato de verano es de futbol y creo que con lo que hemos visto, más allá de lo colectivo, lo individual, las conclusiones que pueda sacar el técnico, hoy al equipo le falta mucho, mucho futbol para competir y buscar meterse entre los ocho mejores”.

David Faitelson, coincidió en que no existe un jugador o jugadores que hagan algo diferente para darle ese plus al Tri que los haga ser candidatos en el Mundial.

“Y la verdad es que yo no tengo nada que reclamarle a Javier Aguirre, lo ha intentado de mil maneras. El equipo corre, pelea, mete, suda la camiseta, tiene el carácter de su entrenador, no tiene al futbolista o a los futbolistas que puedan generar esa condición disruptiva, esa condición de explosión, de una pared, de un pase a profundidad. Lamentablemente no tenemos una generación muy agraciada en términos futbolísticos”.