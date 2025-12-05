Así le ha ido a México vs. sus rivales del Grupo A en el Mundial 2026
Estos son los antecedentes de la Selección Mexicana ante los combinados nacionales que le tocó dentro de la Fase de Grupos.
Después del sorteo del Mundial 2026 en el que se definieron la conformación de los 12 grupos para esta fase del torneo, la Selección Mexicana cuenta con antecedentes a lo largo de la historia de la Copa del Mundo de la FIFA.
Fueron Sudáfrica, Corea del Sur los rivales que ya tiene definidos dentro del Grupo A, donde jugará en territorio mexicano, dos juegos en el Estadio Ciudad de México y uno en el Estadio Guadalajara.
La tercera selección a la que enfrentará será una de Europa, la cual saldrá de los Playoffs de la UEFA a disputarse a finales de marzo próximo y que saldrá de entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia e Irlanda.
ANTECEDENTES DE MÉXICO CONTRA SUS RIVALES DEL GRUPO A DEL MUNDIAL 2026
La Selección Mexicana tiene saldo positivo en duelos directos contra los rivales que le tocó en el Grupo A del Mundial 2026 con saldo de un empate y cuatro victorias; cabe destacar que se consideran los partidos ante Irlanda y Chequia en caso de que alguna de las dos clasifique.
Si clasifican en los Playoffs de la UEFA al Mundial 2026 los combinados de Dinamarca y Macedonia del Norte, ante el primero no lo ha enfrentado y el segundo incluso haría su debut en una Copa del Mundo de la FIFA.
Todos sus antecedentes ante Sudáfrica y Corea del Sur, rivales definidos para la Fase de Grupos del Mundial, fue en Fase de Grupos; también con Irlanda y Chequia (antes Checoslovaquia) en caso de que enfrente a una de esas dos.
Estos son los antecedentes y resultados de México ante sus rivales del Grupo A del Mundial 2026:
México vs. Sudáfrica
- Mundial Sudáfrica 2010
- Sudáfrica 1-1 México, Fase de Grupos
México vs. Corea del Sur
- Mundial Francia 1998
- Corea del Sur 1-3 México, Fase de Grupos
- Mundial Rusia 2018
- Corea del Sur 1-2 México, Fase de Grupos
México vs. Chequia
- Mundial Chile 1962
- México 3-1 Checoslovaquia, Fase de Grupos
México vs. Irlanda
- Mundial Estados Unidos 1994
- México 2-1 Irlanda