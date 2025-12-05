Así le ha ido a México vs. sus rivales del Grupo A en el Mundial 2026

Después del sorteo del Mundial 2026 en el que se definieron la conformación de los 12 grupos para esta fase del torneo, la Selección Mexicana cuenta con antecedentes a lo largo de la historia de la Copa del Mundo de la FIFA.

Fueron Sudáfrica, Corea del Sur los rivales que ya tiene definidos dentro del Grupo A, donde jugará en territorio mexicano, dos juegos en el Estadio Ciudad de México y uno en el Estadio Guadalajara.

La tercera selección a la que enfrentará será una de Europa, la cual saldrá de los Playoffs de la UEFA a disputarse a finales de marzo próximo y que saldrá de entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia e Irlanda.

ANTECEDENTES DE MÉXICO CONTRA SUS RIVALES DEL GRUPO A DEL MUNDIAL 2026

La Selección Mexicana tiene saldo positivo en duelos directos contra los rivales que le tocó en el Grupo A del Mundial 2026 con saldo de un empate y cuatro victorias; cabe destacar que se consideran los partidos ante Irlanda y Chequia en caso de que alguna de las dos clasifique.

Si clasifican en los Playoffs de la UEFA al Mundial 2026 los combinados de Dinamarca y Macedonia del Norte, ante el primero no lo ha enfrentado y el segundo incluso haría su debut en una Copa del Mundo de la FIFA.

Todos sus antecedentes ante Sudáfrica y Corea del Sur, rivales definidos para la Fase de Grupos del Mundial, fue en Fase de Grupos; también con Irlanda y Chequia (antes Checoslovaquia) en caso de que enfrente a una de esas dos.

Estos son los antecedentes y resultados de México ante sus rivales del Grupo A del Mundial 2026:

México vs. Sudáfrica

Mundial Sudáfrica 2010

Sudáfrica 1-1 México, Fase de Grupos

México vs. Corea del Sur

Mundial Francia 1998

Corea del Sur 1-3 México, Fase de Grupos

Mundial Rusia 2018

Corea del Sur 1-2 México, Fase de Grupos

México vs. Chequia

Mundial Chile 1962

México 3-1 Checoslovaquia, Fase de Grupos

México vs. Irlanda