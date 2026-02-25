Mundial 2026 'Hormiga' González anota su primer gol con la Selección Mexicana El delantero de Chivas logra su primer gol en el Tri en el amistoso ante Islandia en Querétaro.

Video ¡Golazo brutal de la Hormiga! El delantero sensación pone el 2-0 en el marcador

Armando 'Hormiga' González, delantero de Chivas y de la Selección Mexicana, se estrenó con su primer gol con el Tri en el partido amistoso de México ante Islandia en Querétaro.

La fecha del 25 de febrero de 2026 y el Estadio Corregidora quedarán marcados en la carrera profesional de la 'Hormiga' González, quien en su quinto partido disputado con la Selección Mexicana, pudo anotar su primer gol con el Tri.

Fue específicamente a los 25' cuando un balón por izquierda que fue pobremente atacado por la zaga europea, llegó hasta la 'Hormiga' González, quien simplemente remató de derecha frente a una solitaria porería.

El gol de la 'Hormiga' González significó el 2-0 momentáneo en el primer tiempo en el partido amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26 y, de hecho, el delantero de Chivas intenta abrirse paso para entrar en la convocatoria final del director técnico Javier Aguirre.